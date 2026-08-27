Alle 17 Spiele zu Battlefield im Ranking – Battlefield 6 scheitert an der Top 5

Zwischen 2002 und 2026 sind insgesamt 17 Spiele für Battlefield erschienen. In diesem Ranking verraten wir euch, welche Teile am besten bewertet sind und wo sich das neue Battlefield 6 einreihen kann.

Die Liste erschien ursprünglich am 15. Oktober 2025. Wir haben den Titel nochmal auf Aktualität geprüft.

Mit Battlefield 6 ist am 10. Oktober 2025 der sechste … Moment, stimmt nicht … der mittlerweile 17. Hauptteil der Reihe von DICE respektive Electronic Arts erschienen. Die Verwirrung aus dem letzten Satz kommt daher, weil sich das Battlefield-Franchise nie an eine aufsteigende Nummerierung gehalten hat.

Der erste Teil von 2002 hört bekanntlich auf den Namen Battlefield 1942. Battlefield 1 kam hingegen 2016 heraus, folgte auf Battlefield 4 sowie Battlefield Hardline und war in Wahrheit Teil 11. Dieses Kuddelmuddel soll in unserem Ranking der Battlefield-Teile aber keine Rolle spielen.

Stattdessen schauen wir uns den durchschnittlichen Metascore auf metacritic.com an, um die 17 Spiele in eine Reihenfolge zu bringen. Wir arbeiten uns dabei von den am schlechtesten zu den am besten bewerteten Teilen der Reihe vor, und geben auch an, wo der jeweilige User-Score liegt. Auf welchem Platz im Ranking wohl das aktuelle Battlefield 6 landet? Finden wir es heraus!

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Battlefield-Ranking: Battlefield 2042, das chaotische Comeback mit gigantischen Spielermassen

Plattform: PC, Xbox, PlayStation | Release-Datum: 19. November 2021 | Metacritic-Wertung: 68 (PC), 63 (PS5), 61 (Xbox Series) | Status: Verfügbar

Futuristisches Setting, keine Kampagne, Fokus auf große Schlachten mit 128 Spielern und der Wegfall des Klassensystems … allein die Aufzählung der größten Neuerungen von Battlefield 2042 ließen Fans sorgenvoll auf den Release im November 2021 schauen. Es sollte aber alles noch viel schlimmer kommen.

Selbst auf dem Papier potenziell positive Änderungen wie die größeren Schlachten funktionierten in der Praxis nicht. Erkauft wurde das indes mit technischen Problemen, sterilen Karten und einem heruntergeschraubten Zerstörungssystem. Dazu kamen fehlende Standard-Features wie ein Scoreboard oder Server-Browser.

Von diesen und weiteren Problemen konnte sich das Spiel trotz mehrerer Saisons und nachträglichen, umfassenden Umwälzungen durch die Entwickler nie wirklich erholen. Auf Metacritic steht weiterhin ein User-Score von 2.4. Auf Steam reicht es für nur 48 Prozent positive Rezensionen.

Wer allgemeine Infos zum Spiel sucht oder noch einmal nachvollziehen möchte, was alles am Anfang schiefgelaufen ist, der schaut am besten auf unserer großen Übersichtsseite zum Vorgänger von Battlefield 6 vorbei: Battlefield 2042: Release, Crossplay und Systemanforderungen – Alle Infos zum Multiplayer-Shooter