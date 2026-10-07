Pokémon GO bekam zuletzt viel Kritik ab, doch ein neues Update feiern Spieler, obwohl es mit jahrelanger Tradition bricht

Eine neue Änderung wird bei ersten Trainern in Pokémon GO getestet. Und die kommt bisher richtig gut an.

Immer wieder gibt es Updates in Pokémon GO, die größere oder kleinere Änderungen mit sich bringen. In letzter Zeit gab es dabei einige, die der Community sauer aufgestoßen haben, wie zuletzt die Änderung bei den Evergreen-Wochen.

Nun wird eine neue, kleine Änderung getestet. Und die kommt bei Trainern, die sich bereits testen dürfen, gut an.

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„Moment mal, das ist ja eigentlich ziemlich cool“

Was ist das für eine Änderung? Die Änderung betrifft den Fangbildschirm. Genauer gesagt die Übersicht, nachdem ihr ein Monster gefangen habt, in der ihr eine Aufschlüsselung über die erhaltenden Erfahrungspunkte erhaltet.

Während diese bisher mit einem weißen Hintergrund erschien, ist diese mit dem Update transparent. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, eine kleine Übersicht zu sehen und diese erst mit einem Klick auszufahren, um die genaue Aufschlüsselung zu erhalten.

Wie genau das aussieht, seht ihr hier:

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Wann kommt die Änderung? Bisher wird die Änderung, wie es bei Pokémon GO üblich ist, nur bei einem Teil der Trainer getestet. Während viele Trainer auf Reddit berichten, dass sie die neue Darstellung bereits haben, ist sie eben noch nicht bei allen Trainern aktiv. Bei dem Autor dieses Artikels ist die Änderung ebenfalls noch nicht aktiv.

Ob und wann sie letztlich final an alle Spieler verteilt wird, ist bisher noch unbekannt.

Was sagt die Community dazu? In der Community kommt die Änderung bisher gut an. Neben der schlankeren und moderneren Darstellung hat ein Spieler auch einen Vorteil hierbei entdeckt, der vor allem beim Spielen in der Nacht zum Vorschein kommt. Einige Kommentare lauten:

„Solange es noch keinen Dunkelmodus gibt, gilt: Je weniger weiße, grelle Flecken mich auf meinem Bildschirm blenden, desto besser – also nehme ich das gerne so hin“, meint osnapitzrob.

„Moment mal, das ist ja eigentlich ziemlich cool“, schreibt turboblaster64.

„Das … könnte eines der wenigen ersten Pogo-UI-Updates sein, die mir tatsächlich gefallen. Das sieht verdammt aufgeräumt aus“, kommentiert Menirz.

Was haltet ihr davon? Habt ihr die Änderung bereits, oder freut ihr euch darauf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche aktuellen Inhalte im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.