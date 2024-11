Battlefield-Entwickler zeigen Gameplay zu ihrem neuen Shooter auf Steam und PS5, doch ein anderes Thema beschäftigt die Fans

ARC Raiders (Steam, PS5) ist ein neuer Shooter, der von ehemaligen Battlefield-Devs entwickelt wird. Im neuen Gameplay-Trailer ist vor allem PvP zu sehen und das gefällt nicht jedem.

Was ist das für ein Spiel? ARC Raiders ist der neue Extraction-Shooter der Embark Studios. Dort arbeiten viele ehemalige Mitarbeiter von EA und DICE, die unter anderem für die Battlefield-Reihe verantwortlich waren.

CEO Patrick Söderlund war zuletzt Chief Design Officer bei EA

Stefan Strandberg ist Chief Creative Officer bei Embark und erarbeitete das Konzept rund um Battlefield 1

Johan Andersson war maßgeblich an der Entwicklung der Frostbite-Engine beteiligt und ist nun Chief Technical Officer bei Embark

Die Embark Studios haben bereits mit dem Free2Play-Shooter The Finals gezeigt, dass sie gute Shooter entwickeln können. The Finals kommt auf Steam „sehr positiv“ an und konnte im Peak über 240.000 Spieler gleichzeitig auf Steam gewinnen (laut SteamDB).

In einem rund 6 Minuten langen Trailer zeigen die Entwickler erstes Gameplay zu ARC Raiders:

PvPvE in einer dystopischen Zukunft

Worum geht es in dem Spiel? In ferner Zukunft wurde die Erde von Maschinen aus dem All angegriffen, den sogenannten ARC. Die Menschheit zog sich in den Untergrund zurück. Als Raider wagt ihr euch als einer der wenigen hinaus, um nach Vorräten zu suchen.

An der Oberfläche kämpft ihr nicht nur gegen von der KI gesteuerte Roboter, sondern auch gegen andere Raider. Die wollen euren Loot in der Regel lieber selbst verkaufen, als euch ein Stück vom Kuchen zu überlassen.

Das Gameplay zeigt, wie Interaktionen mit anderen Raidern ablaufen können. Ihr habt die Wahl, sie zu ignorieren, zu jagen oder euch mit ihnen zusammenzuschließen. Eine Sache kam jedoch zu kurz: die ARC selbst. So kommentiert titko257 unter dem Trailer auf YouTube: „Hey ehm … wo sind die riesigen Killer-Maschinen?“

Kaum Killer-Roboter, doch herausragender Sound

Die ARC werden im Trailer nur ganz kurz gezeigt und das in einer Montage. Die wirklich großen Roboter, mit denen in vorherigen Trailern geworben wurde, laufen hier nirgendwo herum. Das Spiel befindet sich allerdings noch in der Entwicklung – gut möglich, dass da einfach noch nichts vorzeigbares fertig war.

Großes Lob gibt es hingegen für den Sound. Der ist den Entwicklern jetzt schon sehr gut gelungen, finden viele unter dem Video:

KingfishWatch: Hat das gesamte alte DICE-Soundteam an diesem Spiel gearbeitet? Das Sounddesign und die Mischung sind absolut herausragend.

Vaizen07: Das Sounddesign ist erstaunlich.

riloegaming: Die Waffensounds sind scharf und roh, ich liebe das Sounddesign im Allgemeinen!

