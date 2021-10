Battlefield 2042: Spieler fordern schon vor Release Nerf für Spezialistin – „Fähigkeit ist viel zu stark”

Nach der Enthüllung der 5 weiteren Spezialisten, die es zum Release von Battlefield 2042 gibt, machen sich Fans nun Sorgen um die Balance. Gerade die Spezialistin Ji-Soo Park macht ihnen wegen ihrer Fähigkeit Sorge. Sie kann nämlich Gegner durch Wände sehen.

Was sind Spezialisten? Das sind quasi die neuen Klassen von Battlefield 2042. Im Gegensatz zu früheren Teilen geben sie euch aber deutlich mehr Freiheit bei der Wahl eurer Gadgets und Waffen sind nun nicht mehr Klassen-beschränkt.

Insgesamt gibt es zum Start 10 Spezialisten, die ihr euch in unserer Übersicht anschauen könnt.

Ein neuer Trailer zu den Spezialisten zeigte nun weitere Fähigkeiten und Gadgets. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Was genau ist das Problem? Ji-Soo Park hat eine besondere Fähigkeit, den Scanner EMPG-X. Wenn ihr ihre Fähigkeit einsetzt, seht ihr Feinde auch durch Wände hindurch. Die Brille hat jedoch eine Batterie, die nicht allzu lange hält.

Dank ihrer passiven Fähigkeit „Bedrohungswahrnehmung“ könnt ihr außerdem Gegner durch Wände sehen, die euch anschießen. Gameplay-Video (via ea.com)

Ihr Scanner funktioniert also wie eine Art kurzzeitiger Wallhack. Das kommt bei den Fans überhaupt nicht gut an und sorgt für Diskussionen.

“Wallhacks haben in Shootern nichts zu suchen”

Das sagen die Spieler zur Scanner-Fähigkeit der Spezialistin: Im Subreddit von Battlefield 2042 kommt die Fähigkeit von Ji-Soo Park nicht gut an. Die Spieler sind in großer Sorge, dass diese Fähigkeit zu mächtig sein könnte.

Außerdem fragen sie sich, wie Entwickler DICE überhaupt auf die Idee kam, so etwas in ein Battlefield 2042 zu packen. Nach Meinung zahlreicher Fans ist das nichts anderes, als ein Wallhack und das habe in Shootern generell nichts zu suchen.

So schreibt beispielsweise User BearWrap: “Ein buchstäblicher Wallhack in Battlefield, mein Gott. Ich erinnere mich, dass sie genau das Gleiche in Halo 4 mit der Prometheus-Vision gemacht haben, es ist absolut dumm und hat keinen Platz in einem FPS. Ernsthaft, was ist der Gedankengang hinter diesem Unsinn?” (via reddit.com)

Die Antwort liegt für einige Fans in den Spezialisten selbst und dem Aufbau von modernen Shootern. So meint CakeSocialist: “In modernen FPS-Spielen werden in der Regel Mechanismen eingebaut, damit zumindest jeder manchmal Kills/Killstreaks erzielen kann.” (via reddit.com)

Dabei sei das in vielen anderen Shootern wie CoD kein so großes Problem, da solche Scanner meist eine kurze Wirkungszeit haben. PilifXD findet aber, dass Informationen über gegnerische Positionen in Battlefield viel wertvoller sind, “da es viel länger dauert, nach dem Tod wieder an denselben Ort zurückzukehren, daher kann ich mir vorstellen, dass dies in wettbewerbsintensiveren Modi ein Problem darstellt.” (via reddit.com)

Andere vermuten, dass die Entwickler die Spezialisten extra stark machen wollen, um mehr Skins von ihnen verkaufen zu können.

Was sagt der Entwickler dazu? Auf die Kritik hat nun sogar Entwickler DICE bereits über Twitter reagiert. Hier heißt es aber auf Nachfrage eines Fans nur, dass man dieses feedback sehr häufig erhalte und dass man dran seie: “Unsere Leute sind bereits auf dem Laufenden.” (via reddit.com)

Bleibt also abzuwarten, ob bis zum Release noch etwas an der Balance der Spezialisten geschraubt wird.

Spezialisten sind ein Dauerthema in Battlefield 2042

Darum werden Spezialisten so stark diskutiert: Schon seit der Ankündigung sehen zahlreiche Battlefield-Veteranen die Spezialisten kritisch. Mit der Open Beta ist die Kritik dann noch mal deutlich angestiegen.

Spezialisten ersetzen die früheren, festgelegten Klassen von Battlefield. Dort gab es stets eine feste Rollenverteilung, die auch über Waffen und Gadgets entschied. Mit den Spezialisten wird diese Verteilung überwiegend aufgehoben.

Spieler können zwar aus den Spezialisten wählen, aber die Ausrüstung relativ frei aussuchen. Dadurch ist es nicht mehr für eure Rolle entscheidend, welchen Spezialisten ihr eigentlich spielt. Nur Hazard Zone schränkt euch bei der Wahl eurer Gadgets ein.

Das kam bei Fans der Reihe gar nicht gut an und sie wünschen sich das alte Klassensystem zurück.

Was haltet ihr von der Diskussion? Seht ihr die Spezialisten auch so kritisch? Oder findet ihr das freie System besser?