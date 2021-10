Bleibt also gespannt, wir von MeinMMO berichten euch von jeder Neuigkeit bezüglich Battlefield. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, wie ihr diesen Trailer fandet.

Deshalb könnte der Trailer eine Nachricht an die Community sein, dass bald wirklich der Release ansteht und sie sich darauf vorbereiten können. Unter anderem wird durch diesen kurzen Überblick auch für Nicht-Fans klar, was sie im neuen Ableger der Battlefield-Serie zu erwarten haben.

Spieler feiern die Weltraumrakete in der Beta von Battlefield 2042 – So zerstört ihr sie

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist aufgetaucht? Ein neuer Trailer wurde von BravoIntel via Twitter veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um einen TV-Trailer, welcher im Grunde das zeigt, was Battlefield 2042 im All-Out-Warfare bieten möchte. Viele coole Momente tauchen hierbei auf, die das Gameplay widerspiegeln und zeigen, wie chaotisch und zerstörerisch die Kämpfe werden.

Insert

You are going to send email to