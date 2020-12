Ein perfektes MMORPG gibt es nicht. Aber wenn es das geben würde, wie würde es aussehen? Wir wollen mit euch zusammen das perfekte MMORPG basteln. Fantasiert mit!

Worum geht’s hier? Hab ihr euch schon mal gedacht: „Das Spiel ist nett, aber wenn es Features aus dem MMORPG XY hätte, dann wäre es so viel besser und spaßiger!“ Bestimmt habt ihr das.

Es kommt häufig vor, dass ein MMO schon so das Potenzial hat, was Tolles zu werden und es macht auch irgendwie Spaß. Aber es fehlt einfach etwas. Vielleicht ist das PvP nicht ein totales Desaster oder die Raids lassen viel zu wünschen übrig, oder aber auch andere Features. Sie wären so viel besser, wenn sich die Entwickler was von anderen MMORPGs abschauen könnten.

Was wäre, wenn ihr die besten Features aus verschiedenen MMORPGs kombinieren könntet?

Aber was, wenn das möglich wäre? Wenn wir einzelne beste Bestandteile verschiedener MMORPGs nehmen und beliebig kombinieren könnten? Wie würde dann das MMORPG aussehen, was ihr erstellen würdet?

Die Bestandteile wären dabei zum Beispiel:

Kampfsystem

Raids

Dungeons

Spielwelt

Klassen-System

Crafting-System

PvP-Content

Grafik und Charakter-Creator

Soundtrack

Content-Updates

Bezahlmodell

Man würde diese Bestandteile aus Spielen wie WoW, FFXIV, Black Desert, ESO, Blade and Soul, Star Trek, Guild Wars 2, TERA und vielen weiteren leihen und dann so wieder zusammensetzen. Und zwar so, wie es euch am meisten gefällt.

Also erzählt mal: Wie würde euer perfektes MMORPG aussehen, wenn ihr verschiedene Features aus unterschiedlichen Spielen „klauen“ und beliebig zusammensetzen könntet? Bei welchen Spielen würdet ihr euch bedienen? Oder gib es etwas, das kein MMORPG aktuell so richtig gut macht und ihr würdet euch was völlig anderes wünschen?

Viele von euch werden in den vergangenen Jahren sicherlich schon diverse MMORPGs ausprobiert haben, auf der Suche nach dem einen passenden. Schreibt eure Fantasien und Kombinationen uns in die Kommentare!