Warum der Bann eines Twitch-Streamers in Final Fantasy XIV so heiß diskutiert wird

In Final Fantasy XIV wird derzeit heftig über den Bann eines Twitch-Streamers diskutiert. Dieser hatte sich anscheinend in seinem Stream vulgär geäußert und hat dafür eine Sperre bekommen. Der Bann gilt jedoch nicht auf der Streaming-Plattform, sondern im MMORPG selbst.

Was ist genau passiert? Der Twitch-Streamer Xenosys wurde in FFXIV für 10 Tage gesperrt. Als Grund wurde anscheinend vulgäres Verhalten auf der Plattform Twitch genannt. Dies zeigt sich in Screenshots aus einer Konversation zwischen Xenosys und einem Game Master.

In dieser Konversation wurde der Streamer erst aufgefordert, bestimmte Mitschnitte von Livestreams zu löschen. Da jedoch die genauen Ausschnitte nicht benannt werden konnten, kam es zu Verwirrung. Am Ende folgte ein Bann von knapp 10 Tagen.

Die Konversation zwischen Xenosys und dem GM (via reddit).

Warum führt die Sperre zu Diskussionen? Wenn sich Spieler im Spiel danebenbenehmen, ist die Diskussion über eine Sperre wohl wenig kontrovers. Viele Spieler würden es begrüßen, wenn es in den Chats von MMORPGs immer freundlich zu gehen würde.

Doch Square Enix hat sich hier entschieden, einen Spieler für sein Verhalten auf einer anderen Plattform zu bannen. Zwar zeigte der Spieler das negative Verhalten in Verbindung mit Final Fantasy XIV, indem es das MMORPG streamte, aber eben nicht direkt im Spiel selber.

Zwar kennen wir nicht die genaue Passage, aber dieser Clip zeigt, dass sich Xenosys lautstark mit einem Mitspieler auseinandersetzt und dabei auch auf Schimpfwörter zurückgreift:

Allerdings beschränken sich die Sperrungen nicht nur auf Livestreams. Laut einem Beitrag im reddit sollen auch Spieler gesperrt worden sein, die sich negativ auf Twitter verhalten haben.

All diese Sperrungen sollen allerdings durch die Terms of Service gedeckt sein. Diese wurden im Dezember 2019 aktualisiert und enthalten einige Verbote, darunter:

Äußerungen, die einen anderen provozieren oder „runtermachen“, zum Beispiel übertriebene Kritik, Negativität/Verspottung

Äußerungen, die einem anderen gegenüber extrem rücksichtslos sind

Äußerungen, die einseitig die Meinung eines anderen verwerfen

Äußerungen, die jeder vernünftige Mensch als beleidigend empfinden würde

Äußerungen, die einen bestimmten Spielstil erzwingen

Äußerungen, die versuchen, einen anderen einseitig aus dem Spiel/Inhalt, der Community oder ähnlichem auszuschließen (außer wenn es gemäß der Regeln geschieht, die ein Administrator, zum Beispiel ein Meister einer Freien Gesellschaft, aufgestellt hat)

Äußerungen, die gegen die öffentliche Ordnung und Moral verstoßen

Sonstige Äußerungen, die ein anderer als beleidigend empfindet

Viele dieser Verbote sind jedoch in den Augen der Community schwammig und Auslegungssache.

Die Einen freuen sich, die Anderen zeigen sich besorgt

Worüber wird nun diskutiert? Im reddit stößt die Sperre auf ein geteiltes Echo. Einige der Nutzer freuen sich, denn sie schätzen negatives Verhalten gar nicht, egal ob Ingame oder rund um das Spiel.

Zu diesen Nutzern zählt beispielsweise ALoudMotuhBaby:

FFXIV hat eine der besten Communitys von allen MMOs. Spieler, die z.B. neue Spieler beleidigen, werden schnell rausgefunden und gemieden. Das macht die Art von Spielern, die Neulinge in Lowbie-Dungeons belästigen wollen, super ärgerlich, was wahrscheinlich die Leute erklärt, die in diesem Thread darüber meckern, dass das Spiel voller beleidigter Schneeflöckchen sei [Anmerkung: Schneeflöckchen ist eine Bezeichnung für Spieler, die anders sein wollen, aber dafür keine Kritik einstecken möchten].

Auf der anderen Seite gibt es Kommentatoren, denen die Eingriffe zu weit gehen und die nun befürchten, eine Sperre für Aussagen zu bekommen, die einem einfach so rausrutschen können.

Der Nutzer klashikari erklärt seine Sorgen so:

Im Fall von Xenosis wurde er nicht wegen Belästigung gesperrt, sondern lediglich wegen „Vulgarität“, was gelinde gesagt ziemlich alarmierend ist. Wenn man bedenkt, wie vage die TOS in dieser Hinsicht sind, scheint es, dass ein Streamer in dem Moment, in dem er das S-Wort oder die F-Bombe benutzt, am Ende eines zeitweiligen Bans stehen könnte. Ich habe keine Ahnung, ob Xenos Konto bereits markiert war, aber 10 Tage Suspendierung wegen Obszönitäten sind ziemlich übertrieben, vor allem außerhalb des Spiels. Offen gesagt, im Gegensatz zu Arthars‘ Situation hätte Xenos Konto von Twitch bearbeitet werden müssen, und das wäre wahrscheinlich ignoriert worden…

Viele stimmen klashikari zu, dass das Verhalten auf Twitch keine Konsequenzen für den Spiel-Account haben sollte, sondern wenn nur auf der Plattform selber. Arthars sei eine Ausnahme, weil er gezielt gegen einen Spieler gehetzt und sich nicht „allgemein vulgär“ verhalten habe.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass Verwarnungen und bereits erhaltene Strafen nicht verjähren. Eine Verwarnung aus 2014 ist genauso schlimm, wie eine Verwarnung von gestern, wenn es zu einer weiteren kommen sollte.

Was sagt Square Enix zu all dem? Derzeit gibt es kein offizielles Statement, warum Xenosys genau gesperrt wurde. Ein solches Statement ist auch nicht zu erwarten, da die Entwickler mit ihren Terms of Service einen Verhaltenskodex vorgegeben haben.

Streamer deaktivieren VODs und Clips

Hat der Bann von Xenosys weitere Folgen? Neben den teilweise sehr hitzigen Diskussionen rund um die Sperrung haben einige Twitch-Streamer von Final Fantasy XIV derzeit die Mitschnitte und Clips deaktiviert.

Auch sie befürchten nachträgliche Sperrungen für ihr Verhalten auf der Plattform:

Was haltet ihr von der ganzen Kontroverse? Dürfen Spieler wegen ihres Verhaltens außerhalb des Spiels gesperrt werden?

In Final Fantasy XIV startet übrigens am 11. August der neue Patch 5.3. Er wird deutlich mehr Inhalte des MMORPGs kostenlos zugängig machen.