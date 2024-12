Die Community von Baldur’s Gate 3 feiert einen Zauber, der einfach zu stark ist

Wenn Spielerinnen und Spieler behaupten, dass dieser „billige Level-0-Zauber“ sie durch das ganze Spiel getragen hat – dann stimmt das in vielen Fällen. Wer hier noch ein bisschen Multiclassing betreibt, kann sogar einen „Machine Gun“-Build anstreben und 8 oder mehr Eldritch Blasts in einer einzigen Runde raushauen. Baldur’s Gate 3 könnte übrigens neue Gebiete bekommen – eine Mod soll es möglich machen.

Kombiniert man das noch mit der Fähigkeit, in Dunkelheit perfekt sehen zu können, während Feinde geblendet sind, kann man sich selbst in die Dunkelheit stellen und profitiert immer von einem Angriffsvorteil gegen Nahkämpfer, anstatt von diesen einen Malus zu kassieren, weil man bedroht ist.

Was macht Eldritch Blast so stark? Ein weiterer Bonus ist der Umstand, dass Eldritch Blast ein Cantrip ist. Das sind Zauber, die keine Zauber-Slots verbrauchen (also quasi Zauber der Stufe 0). Da Eldritch Blast allerdings über Talente noch verbessert werden kann, sticht er nahezu alle anderen Cantrips aus. Ein paar der nützlichen Verbesserungen sind:

In Baldur’s Gate 3 habt ihr die Auswahl aus jeder Menge Fähigkeiten, um eure Freunde (oder nervige Verbündete) ins digitale Jenseits zu befördern. Während Zauber wie ein großer Feuerball zu den Favoriten gehören, gibt es einen anderen Zauber, der sogar nur als Cantrip zählt und dennoch so mächtig ist, dass er viele andere aussticht. Die Rede ist von Eldritch Blast, im Deutschen „Schauriger Strahl“.

Von all den vielen Zaubern in Baldur’s Gate 3 gibt es einen, der alle anderen aussticht – denn er verbraucht nicht einmal Zauber-Slots.

