Baldur’s Gate 3: Vulkan oder DirectX 11, was ist besser? Das sind die Unterschiede

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr zwischen Vulkan und DirectX 11 wählen. MeinMMO erklärt, wo die Unterschiede liegen und was besser ist.

Wer Baldur’s Gate 3 startet, kann in den Einstellungen zwischen Vulkan und DirectX 11 als Grafikschnittstelle wählen. Doch wo liegen genau die Unterschiede und was davon ist am empfehlenswertesten? MeinMMO stellt euch die Unterschiede vor und erklärt, was ihr wissen solltet.

Den ersten Eindruck zu Patch 8 in Baldur’s Gate 3 seht ihr in folgendem Video:

Vulkan und DirectX im kurzen Vergleich

Was ist Vulkan? Vulkan ist eine quelloffene Grafik-API, die den Vorteil hat, auf etlichen Plattformen zu laufen. Vulkan ist nicht nur unter Windows, sondern auch unter Linux und auf Handys lauffähig. Vulkan unterstützt eine hardwarenahe Programmierung.

Was ist DirectX? DirectX ist eine Sammlung proprietärer Grafik-APIs von Microsoft, die verschiedene Funktionen unter einem Namen bündelt. DirectX ist ausschließlich mit Windows und Xbox-Konsolen kompatibel und läuft nur mit Umwegen unter Linux oder Apple-Geräten.

Ähnlich wie Vulkan ist DirectX hauptsächlich für die Darstellung komplexer 2D- und 3D-Inhalte zuständig, übernimmt aber auch noch weitere Funktionen im Spiel.

Baldur’s Gate 3: Vulkan oder DirectX

Das empfehlen die Entwickler: Die Entwickler selbst empfehlen Spielern die Verwendung von Vulkan in Baldur’s Gate 3 und erklären das mit einer besseren Performance im Vergleich zur DirectX-API (via Larian.com):

Vulkan bietet in den meisten Fällen eine potenzielle Leistungssteigerung gegenüber DX11, auch wenn es im Moment etwas weniger stabil ist. Wir empfehlen generell die Verwendung von Vulkan, der Standard-Grafik-API.



Wenn Sie Leistungsprobleme haben, versuchen Sie bitte stattdessen die DX11-API, die über den Launcher verfügbar ist.

Was ist besser? Grundsätzlich kommt es darauf an, welche Hardware ihr in eurem Gaming-PC verbaut habt. In der Regel gilt: Die API Vulkan läuft mit AMD-Grafikkarten besser, während DirectX-Anwendungen auf Nvidia-GPUs Vorteile haben. Werft ihr einen Blick in die Steam-Community zu Baldur’s Gate 3, dann fallen die Unterschiede je nach verbauter Hardware sehr unterschiedlich aus.

Allgemein gilt:

Vulkan bietet euch im Schnitt die bessere Performance, läuft aber insgesamt etwas weniger stabil. Wollt ihr auf Nummer sichergehen und bevorzugt Stabilität vor Performance, dann solltet ihr DirectX wählen.

Spielt ihr auf dem Steam Deck oder unter einer Linux-Distribution, dann ist Vulkan die deutlich bessere Wahl.

Baldur’s Gate 3 bekommt mit dem neuen Patch 8 noch einmal ordentlich neuen Content nachgeliefert. Mit dabei sind unter anderem 12 neue Subklassen. MeinMMO vergleicht die neuen Klassen im Ranking und erklärt, welche Klassen sich am meisten für euch lohnen: Alle neuen Klassen von Baldur’s Gate 3 Patch 8 im Ranking