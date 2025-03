Ein Zauber in Baldur’s Gate 3 lässt eine Begleiterin panisch fliehen, selbst wenn ihr ihn gar nicht benutzt

Manche Zauber in Baldur’s Gate 3 sorgen schon für Panik, bevor sie überhaupt gewirkt werden. Denn dann rennt eine Begleiterin um ihr Leben.

Fähigkeiten und Zauber gibt es in Baldur’s Gate viele. Die allermeisten davon haben irgendeinen Nutzen im Kampf oder während der Dialoge. Doch es gibt auch einen Zauber, der ist sogar so effektiv, dass ein Gruppenmitglied permanent davor flieht – und das bereits, bevor ihr den Zauber gesprochen habt. Der Grund dafür liegt in der Story dieser Begleiterin verankert.

Was ist das für ein Zauber? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 erzählt Sad_Yam6884 von seinem Fund:

Die Rede ist vom Zauber „Create Water“, also „Wasser erschaffen“. Das ist eine Fähigkeit, die zumeist wenig spektakulär ist und in den meisten Kämpfen wenig Effekte hat. Es wird eine Fläche Wasser erschaffen, die Feuer löscht, Charaktere durchnässt und ihnen dadurch eine temporäre Schwäche gegen Elektro-Angriffe verpasst.

Doch während die allermeisten Charaktere überhaupt nicht auf die Auswahleffekte von Zaubern reagieren, verhält sich Schattenherz anders. Wenn man „Wasser erschaffen“ außerhalb eines Kampfes verwenden will und nur mit der Ziel-Auswahl bereits über Schattenherz fährt, läuft diese sofort los, um bloß nicht davon getroffen zu werden.

Warum flieht Schattenherz vor dem Zauber? Der Grund ist nicht, dass Schattenherz Sorge um ihr Make-Up hat oder generell dem Konzept des Duschens kritisch gegenübersteht. Stattdessen hat das mit einer Eigenschaft von Schattenherz zu tun, die erst recht spät im Spiel durch Dialoge offenbart wird: Sie kann nicht schwimmen. Daher ist ihre Angst vor Wasser so groß, dass sie allein der Möglichkeit, von einer großen Menge Wasser getroffen zu werden, bereits ausweicht.

Das erklärt übrigens auch, warum die finale Prüfung von Shar und der Übertritt in ihr Schattenreich ein Becken voller Wasser ist, in dem man sich quasi ertränken muss. Eine finale Prüfung, die wohl niemanden so hart trifft wie Schattenherz.

In jedem Fall ist es ziemlich faszinierend, wie viele Kleinigkeiten die Entwickler in Baldur’s Gate 3 eingewoben haben. Vermutlich wird es noch einige Jahre dauern, bis wirklich alle versteckten Details ausfindig gemacht wurden – aber genau das ist ja auch einer der Gründe, warum Baldur’s Gate 3 auch jetzt noch extrem beliebt ist.