Ihr habt in Baldur’s Gate 3 öfter etwas mit dem Emperor als mit einem beliebten Charakter angefangen

Die Steam-Errungenschaften von Baldur’s Gate 3 bieten einen gewissen Überblick über die Entscheidungen der allgemeinen Spielerschaft, je nachdem, wie viel Prozent von ihnen ein Achievement erhalten, das nur durch eine bestimmte Situation zu erreichen ist. Ein Spieler teilt mit der Community seine neueste Erkenntnis, die ihn ziemlich zu deprimieren scheint.

Was stellte sich heraus? Der Spieler zeigte auf Reddit seinen neusten Fund aus den Steam-Errungenschaften durch einen Screenshot von zwei bestimmten Achievements im Vergleich:

Mind Blown – Gehe eine Romanze mit dem Emperor ein (12,8 % der Spieler haben dieses Achievement)

Hot Date – Gehe mit Karlach auf ein Date (5,5 % der Spieler haben dieses Achievement)

„Es gibt mehr Leute, die mit dem Emperor geschlafen haben als mit Karlach … Lasst das mal sacken …“, schreibt der Verfasser VeRG1L_47 in seinem Post. Während sich einige andere Spieler genauso entsetzt zeigen, bietet eine Mehrzahl der Kommentare jedoch auch einen Grund, oder besser gesagt, eine erklärende Rechtfertigung.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3, in dem Karlach zu sehen ist:

Ein Charakter hat geringere Ansprüche als der andere

Warum wählten mehr Spieler den Emperor als Karlach? In den Kommentaren unter dem Redditpost äußern sich einige dazu, warum so viele Spieler (oder sogar sie selbst) vergleichsweise eher eine Romanze mit dem Emperor eingehen als mit Karlach.

Der Hauptgrund sei, dass es deutlich einfacher ist den Emperor zu verführen, da er den Spieler nur durch äußerste Abneigung ablehnen würde: „Den größten Teil meines Spiels habe ich mit einem Freund gespielt (erster Durchlauf) und habe nicht genug mit den Charakteren gesprochen, um eine Beziehung aufzubauen. Als der Emperor eine Option war, habe ich also ja gesagt“, kommentiert Charming_Garbage_161.

Andere Spieler ließen sich aus Kuriosität auf den Gedankenschinder ein. „Ich war sehr neugierig, ob sie es tatsächlich möglich machen, einen Tintenfisch zu piepen“, gibt Pukk- zu.

Aber ein durchaus wichtiger Punkt hat wenig mit einer Abneigung gegenüber dem Tiefling zu tun, eher im Gegenteil. Viele Spieler sind scheinbar nicht gut genug für die Barbarin:

„Beim ersten Durchspielen habe ich bis zum dritten Akt für Karlach gesimpt, bevor ich merkte, dass ich irgendwie irgendwann gefriendzoned wurde …“, schreibt spikedfromabove.

„Ich meine, es macht Sinn. Der Emperor wird dir immer das Angebot machen. Karlach hat Ansprüche“, erklärt Riot_Inducer.

Warum ist die Romanze mit Karlach nicht so einfach? Aus den Kommentaren geht hervor, dass der Emperor im Vergleich zu Karlach die einfachere Romanze ist. Um eine Romanze mit ihr einzugehen, gibt es einige Voraussetzungen und wenn diese nicht erfüllt sind, wird man auch nicht in der Lage sein im Verlauf des Spiels, mit ihr auf ein Date zu gehen und so das passende Achievement zu erhalten.

Als ein Spieler fragte, wie man es verhindern kann, Karlachs Romanze zu vermasseln, meldete sich ein anderer Spieler mit knapper, aber ziemlich exakter Hilfe zu Wort:

„Date nur Karlach. Schlafe nur mit Karlach. Sprich in Akt 1 viel mit ihr. Sammle so viel Infernales Eisen wie möglich und stelle sicher, dass du den sexy Schmied in jedem Akt siehst (Akt 3 optional). Ansonsten sind die Dialogoptionen ziemlich offensichtlich. Karlach ist nicht subtil. Sei direkt. Sag, dass du Bock auf sie hast und mit ihr zusammen sein willst.“ – John_Wick

Aus dieser Kurzanleitung scheint die Romanze mit Karlach vielleicht doch nicht so schwer zu sein, wie viele sie ausmalen. Natürlich benötigt sie im Vergleich zum Emperor mehr Einsatz über das gesamte Spiel hinaus, jedoch kann man Karlach leicht ansehen, wie man bei ihr steht. Wer jedoch noch ein wenig Hilfe beim Verführen des Tieflings benötigt, kann sich hier auf MeinMMO genauer informieren: Baldur’s Gate 3: Karlach Romance Guide – So findet und umgarnt ihr die heiße Tiefling-Freundin