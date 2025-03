Spieler in Baldur’s Gate 3 entdeckt nach 500 Stunden neue Voice Lines, die kaum jemand kennt

In Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 könnt ihr als Vampir durch die Nacht huschen.

Dass Charaktere bei wiederholtem Anwählen irgendwann genervt reagieren und spezielle Voice-Lines dafür haben, gibt es nicht nur exklusiv in Baldur’s Gate 3. Vor allem die Blizzard-Spiele wie Warcraft III und World of Warcraft sind ebenfalls dafür bekannt, dass Charaktere irgendwann gereizt reagieren, wenn man sie zu oft anklickt. Auch hier reicht das von Kommentaren, die die „4. Wand“ durchbrechen, bis hin zu Bedrohungen.

Wer noch ein kleines bisschen mehr über die Persönlichkeit der verschiedenen Heldinnen und Helden aus Baldur’s Gate 3 erfahren will, sollte sie also mal bis zur Weißglut treiben. Aber immer daran denken: „Piekst. Nicht. Die. Karlach.“

Die Sprüche ändern sich übrigens je nach der Situation, in der sich ein Charakter gerade befindet. Denn es macht einen Unterschied, ob man gerade einfach friedlich die Welt erkundet, der Charakter schleicht oder in einen Kampf verwickelt ist.

Was für Sprüche gibt es da? Viele der Sprüche sind interne Monologe der Charaktere, andere scheinen aber auch direkt mit der Spielerin oder dem Spieler in Kontakt zu treten. Hier einige Auszüge:

Was wurde gefunden? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 hat der Spieler the-soul-of-wit einen Beitrag veröffentlicht, der inzwischen weit über 3.500 Upvotes gesammelt hat. Darin beschreibt er, dass er zahlreiche versteckte Voice Lines im Spiel gefunden hat, die ihm in den ersten 500 Stunden entgangen sind.

