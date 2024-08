Baldur’s Gate 3 startet neuen Channel für alle, die „Bären doll liebhaben“ – aber auch alle anderen Fans

Der Entwickler von Baldur’s Gate 3 will noch mehr Einblick in die Entwicklung der Spiele geben. Ein neuer YouTube-Kanal soll dabei helfen.

Die Entwickler von Baldur’s Gate 3, Larian Studios, sind nicht nur für das erstklassige Mega-RPG des letzten Jahres bekannt, das auch heute noch 100.000 Spieler gleichzeitig anlockt, sondern auch für eine offene Kommunikation mit der Community. Schon früh in der Entwicklung stand man im Austausch mit den Spielern und Fans, die maßgeblich dazu beigetragen haben, wie Baldur’s Gate 3 am Ende wurde.

Diese Kommunikation will man künftig beibehalten und gleichzeitig noch mehr Einblicke in die Entwicklung liefern.

Was wurde angekündigt? Larian Studios hat einen neuen YouTube-Channel gestartet, den „Larian: Channel from Hell“. Das ist eine Anspielung an das ehemalige „Panel from Hell“, bei dem man immer wieder neue Informationen mit der Community teilte.

In der Vorstellung des neuen Kanals wird bereits erklärt, was man künftig erwarten kann:

Regelmäßige Streams

Patch-Erklärungen

Unboxing-Videos

Allgemeine Infos darüber, woran Larian gerade arbeitet

Die Idee dahinter ist, dass man als Fan mehr Einblicke „hinter die Kulissen“ bekommt und auch einige Videos in der Art von Dokumentationen, wie genau die Arbeit bei Larian eigentlich abläuft und an welchen Projekten auf welche Art und Weise gerade gearbeitet wird.

Natürlich – wie sollte es auch anders sein – wird auch der Larian-Chef Swen Vincke gelegentlich einen Auftritt haben, der ohnehin immer wieder interessante Geschichten zu erzählen hat. Vor einigen Tagen verriet er, dass er aufgrund von Publishern beinahe aufgegeben hätte.

Was gibt es noch zu sehen? Über X verriet Michael Douse, der Director of Publishing von Larian, dass man auf dem Channel sich auch mit Community-Schöpfungen befassen wird – und etwa einige Mods zu Baldur’s Gate 3 diskutiert und vorstellt:

Wer also noch nach Möglichkeiten sucht, das RPG ein wenig zu modifizieren, sich aber nicht durch die zahllosen Mods durchwühlen will, sollte den YouTube-Kanal ebenfalls im Blick behalten und könnte die eine oder andere Anregung finden.

Wer ein bisschen mehr Einblick in die Entwicklung von Titeln wie Baldur’s Gate 3, aber auch dem nächsten großen Spiel von Larian haben will, sollte den Channel im Blick behalten. Denn zumindest der Trailer verspricht, dass es jede Menge Einblicke geben wird, die man sonst in der Gaming-Szene nur selten zu sehen bekommt.