Spieler in Baldur’s Gate 3 zockt über 2.500 Stunden, verwandelt alle Bosse in Gold

Manche Spieler in Baldur’s Gate 3 haben seltsame Hobbys. Alles in Gold zu verwandeln, ist eines davon – aber es sieht echt schick aus!

Wie man in Baldur’s Gate 3 mit den drängendsten Problemen der Schwertküste umgeht, das ist jedem Spieler und jeder Spielerin selbst überlassen. Wer will, redet sich zum Sieg, greift auf rohe Gewalt zurück und nutzt andere kreative Lösungen. Doch manche machen es auch wie der sagenumwobene König Midas und vergolden einfach alles, was ihnen in den Weg kommt. So hat es ein Spieler gemacht, der sämtliche Bosse in Akt 3 zu Gold verwandelt hat.

Was hat der Spieler gemacht? Der Spieler NnmnsP hat nach eigenen Angaben inzwischen über 2.500 Stunden in Baldur’s Gate 3 verbracht – also fast 5 Stunden jeden Tag seit Release. Dass es ihm dabei noch nicht langweilig wird, zeigt sich an unterschiedlichen Dingen, die er im Spiel anstrebt. Sein letzter Clou: Alle möglichen Bosse in Gold verwandeln und zu schauen, ob das überhaupt möglich ist. Die Ergebnisse dieser Aktion präsentiert er stolz mit einer Menge Bilder:

Eine Schriftrolle verwandelt alle Bosse zu Gold

Wie kann man Bosse in Gold verwandeln? Um Charaktere im Spiel in Gold zu verwandeln, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich die Schriftrolle „Fleisch zu Gold“, die man im zweiten Akt des Spiels erhalten kann. Der Zauber kann jedoch nur ein einziges Mal verwendet werden, sodass NnmnsP nach dem Vergolden jedes Bosses einen Screenshot anfertigte und danach den letzten Speicherstand lud.

Bosse in Gold zu verwandeln kommt grundsätzlich einer Versteinerung gleich.

Welche Bosse waren immun? Insgesamt konnte NnmnsP nur zwei Bosse in Akt 3 finden, die in Teilen gegen die Verwandlung zu Gold immun waren: Ansur und Raphael. Ansur erreicht nur die dritte von vier Phasen der Verwandlung und Raphael lediglich die zweite – was an seiner passiven Fähigkeit liegt, am Ende jeder Runde einen Status zu regenerieren, wenn er handlungsunfähig ist.

Bringt das irgendetwas? Nein, einen tatsächlichen Nutzen hat es nicht, alle Bosse in Gold zu verwandeln. Auch wenn die Feinde damit natürlich wehrlos sind und die einzelnen Kämpfe leichter werden, bringt das davon abgesehen keinen Vorteil. In den meisten Fällen muss man den Boss noch immer töten, um in der Story voranzuschreiten – denn ein in Gold verwandelter Boss zählt noch immer als „lebendig“ und demnach nicht besiegt.

Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an Baldur’s Gate 3. Alle können sich ihre eigenen Ziele im Spiel suchen, auch wenn sie noch so absurd sind. Die Möglichkeiten sind schier endlos und wenn jemand die ganze Welt vergolden möchte, dann ist das auch nicht verrückter als eine Leiche als Superwaffe einzusetzen.