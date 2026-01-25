Avatar: Der Herr der Elemente beschäftigt mich sogar noch als Erwachsene und das liegt nur an einem besonders frechen Charakter

Kennt ihr das, wenn ihr eine heißgeliebte Sendung aus eurer Kindheit noch einmal rewatcht? MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat sich Avatar: Der Herr der Elemente nach 20 Jahren erneut angesehen und dabei festgestellt, dass sie den Anime eigentlich nur für die frechen Sprüche eines Charakters schaut.

Avatar: Der Herr der Elemente ist kein Anime im klassischen Sinne, da die Serie aus den USA stammt. Ursprünglich erschien die Serie ab dem Jahr 2006 in Deutschland. Aus Nostalgiegründen hatte ich mir vorgenommen, die Serie heute, also 20 Jahre später, noch einmal komplett zu schauen.

In der Serie bilden die 4 Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft das Grundgerüst für die Geschichte und die Völker.

Jedes Volk beherrscht eines dieser 4 Elemente und kann sie sowohl für einen praktischen Nutzen als auch im Kampf anwenden. Es gibt immer nur eine Person, die alle 4 Elemente gleichzeitig beherrscht, und das ist der Avatar.

Die gleichnamige Zeichentrickserie verfolgt den zwölfjährigen Jungen Aang, der hundert Jahre in einem Eisberg schlief. Er wird von der Wasserbändigerin Katara und ihrem kriegerischen Bruder Sokka befreit. Zusammen begeben Sie sich auf die Reise, den Feuerlord aufzuhalten, der die ganze Welt unterjochen will.

Doch in der 2. Staffel stößt ein neuer Charakter zur Gruppe dazu. Mir fiel erst jetzt auf, wie sehr diese Person die Sendung eigentlich getragen hat. Beim aktuellen Rewatch habe ich die Zeichentrickserie eigentlich nur noch geschaut, um keinen ihrer Witze zu verpassen.

Toph ist die stärkste Bändigerin, überzeugt mich vom Gegenteil!

In der 2. Staffel muss Aang nämlich das Erdbändigen lernen. Dafür sucht er sich einen Erdbändigungslehrer. Zunächst denkt er dabei an König Bumi, doch der wurde leider von der Feuernation gefangen genommen. Schließlich landet er bei einer Untergrundkämpferin namens Toph Beifong, hinter der eigentlich die Tochter einer der reichsten Familien der Welt steckt.

Das Mädchen ist blind und wird deshalb von ihren Eltern extrem behütet. Sie wird wie ein zerbrechliches Porzellanpüppchen behandelt. Dabei beherrscht sie das Erdbändigen wie kein Zweiter. Sie ist der unangefochtene Champion des Erdbändiger-Turniers und agiert als Blinder Bandit, ohne dass ihre Eltern davon wissen.

Obwohl Toph wie ein kleines und unschuldiges Mädchen aussieht, ist sie die wohl mächtigste Erdbändigerin der Welt. Der Grund dafür ist ihr seismischer Sinn. Anstatt ihre Blindheit als Schwäche zu sehen, hat sie sie zu ihrer größten Stärke gemacht. Sie fühlt die Vibrationen in der Erde über ihre Füße und kann dadurch „sehen“. So kann sie Gegner und andere Gefahren schon aus der Entfernung wahrnehmen oder Gebäude erspähen, die für andere unsichtbar sind.

Auch ihr Kampfstil unterscheidet sich von anderen. Sie wartet zunächst auf die Aktion ihres Gegners und schlägt dann als Reaktion mit überwältigender Kraft zu. Sie nutzt im Kampf also das neutrale Jing, das aus dem anfänglichen Warten und dem darauffolgenden Zuschlagen besteht.

Toph ist sogar der erste Bändiger überhaupt, der in einer Notlage das Metallbändigen erfindet. Fortan kann sie sich und ihre Freunde immer aus Gefängnissen befreien und das Metall mit ihrem Willen formen. Sie ist also wirklich eine der mächtigsten Bändigerinnen in der Serie.

Das macht sich auch in sämtlichen Kämpfen in Avatar bemerkbar. Toph ist quasi diejenige, die die Gruppe ständig aus der Patsche rettet. Wenn sie selbst in Gefahr ist, dann nur, weil die Gegner ihre Blindheit ausgenutzt haben und sie überrumpeln. Sie schlägt präzise zu, wehrt sogar Luftgeschosse ab und schützt ihre Kameraden vor dem Tod.

Es ist für mich jedes Mal beeindruckend, zu sehen, wenn sie die ganze Landschaft aus dem Boden heben kann. Die Erdmassen, die sie bewegt, sind gewaltig, und das zeigt auch, was für eine formidable Erdbändigerin sie ist.

Es macht jedes Mal Spaß zu sehen, wie sie als overpowerte Kämpferin ihre Gegner auseinandernimmt. Eigentlich hätte man nur sie gegen den Feuerlord antreten lassen können, oder was meint ihr?

Herz aus Stein mit goldenem Humor

Toph macht für mich aber weit mehr als nur den Kampfstil aus. Sie ist nämlich ein spannender Mensch, was ihre Charaktereigenschaften angeht. Sie bringt oft sarkastische Sprüche, die bei ihren Freunden böse aufstoßen, mich als Zuschauer aber total zum Lachen bringen, weil sie die Ernsthaftigkeit aus der Situation nehmen.

Sie ist zudem brutal ehrlich und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie traut sich oft, das auszusprechen, bei dem die anderen lieber geschwiegen hätten. Toph ist sogar so ehrlich, dass sie sich selbst aufs Korn nimmt, ab und an sogar für ihre Blindheit.

Toph nimmt sich selbst nicht zu ernst.

So hat sie beispielsweise in einer Wüste den Witz gemacht, dass sie endlich die Bibliothek gefunden habe, nach der die Gruppe seit Stunden gesucht hat, und zeigt mit ihrem Finger in die Ferne. Doch zu dem Zeitpunkt befindet sich die Gruppe auf dem Rücken des fliegenden Bisons Appa. Es wäre für sie unmöglich, Bodenkontakt herzustellen und die Bibliothek in der Entfernung zu sehen. Das fällt dann auch den anderen auf.

Es entstehen aber auch noch andere Situationen, beispielsweise als sie ein Suchplakat für Appa falschherum aufhängt oder einer fiesen Gruppe von Mädchen sagt, wie schön sie mit ihrem Make-up aussehen würden. Toph hat für jede Situation einen flotten Spruch auf den Lippen und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Ich wünschte, ich wäre wie sie in der Hinsicht.

Über die vielen Folgen sind so mehrere legendäre Sprüche entstanden, die Toph rausgehauen hat. Ich habe während meines Rewatchers gar nicht mehr abwarten können, bis die Erdbändigerin ihren nächsten Witz raushaut. Dabei musste ich nämlich viel zu oft lachen!

