Keine Rückenschmerzen beim Grind: Der offizielle IEM-Gaming-Stuhl massiert und kühlt euch sogar im Raid!

Wer im Sommer beim Zocken wortwörtlich am Schreibtisch klebt, kennt das Problem. Euer Sitzmöbel kann noch so viele Komfort-Features haben, aber am Ende schwitzt und keucht man bei Rekordtemperaturen doch wie ein Hund. Wie schön wäre es da, wenn der Stuhl da Abhilfe schaffen würde. Geht nicht? Geht wohl! Und zwar mit den Stühlen AutoFull M6 Ultra 2.0 und M6 Ultra+ 2.0.

AutoFull ist Partner des IEM Cologne Major 2026 und offizieller Gaming-Stuhl-Partner der ESL Pro Tour für die Jahre 2026–2027. Die Gaming-Stühle von AutoFull werden von den Spielern beim IEM Cologne 2026 genutzt. Die wichtigsten Unterschiede zu anderen Marken: Der AutoFull M6 Ultra+ 2.0 ist der weltweit erste Gaming-Stuhl mit Shiatsu-Massagefunktion sowie Sitzkühlung und -heizung. Dazu gibt’s noch den AutoFull M6 Ultra 2.0, der weltweit erste Gaming-Stuhl mit Massagefunktion, Kühlung und Heizung

Zu warm, zu kalt, zu verspannt? Alles kein Problem!

Diese Stühle sehen nicht nur aus wie futuristische Space-Commander-Sessel. Sie sind auch vollgepackt mit starken High-Tech-Features, die sich anhören, als stammen sie aus einem abgespacten SciFi-Film.

So kann der Stuhl euch tatsächlich Kühlung verschaffen, aber auch sich aufheizen und so im bitteren Winter angenehme Wärme schenken. Doch das ist noch nicht alles, die Stühle können sogar euren Rücken und die Oberschenkel massieren! Wie geil ist das denn?

Eines der Top-Features der Modelle AutoFull M6 Ultra 2.0 und M6 Ultra+ 2.0 ist die integrierte Massagefunktion. Beim Plus-Modell sogar mit Shiatsu-Upgrade!

Das sind die Highlights:

Aktive Temperaturkontrolle: Wie schon, erwähnt könnt ihr dank integrierter Sitzkühlung und -heizung (bis 50°) das Sitzklima per Knopfdruck einfach und schnell anpassen. Warm oder kalt ist beides kein Problem!

Wie schon, erwähnt könnt ihr dank integrierter Sitzkühlung und -heizung (bis 50°) das Sitzklima per Knopfdruck einfach und schnell anpassen. Warm oder kalt ist beides kein Problem! Massage-Power: Beide Modelle bieten eine Rücken- und Beinmassage. Das Plus-Modell M6 Ultra+ 2.0 setzt sogar noch einen drauf und bietet eine 3D-Knet-Shiatsu-Massage-Funktion. Ja, echt jetzt!

Beide Modelle bieten eine Rücken- und Beinmassage. Das Plus-Modell setzt sogar noch einen drauf und bietet eine 3D-Knet-Shiatsu-Massage-Funktion. Ja, echt jetzt! Top-Ergonomie: Mit dynamischer, stufenloser 6-wege Lordosenstütze und absurd flexiblen 6D-Armlehnen lassen die Stühle keine Wünsche offen und erfüllen auch diese Basis-Funktionen eines ergonomischen Gaming-Stuhls einwandfrei!

Mit dynamischer, stufenloser 6-wege Lordosenstütze und absurd flexiblen 6D-Armlehnen lassen die Stühle keine Wünsche offen und erfüllen auch diese Basis-Funktionen eines ergonomischen Gaming-Stuhls einwandfrei! Entspannung pur: Die Lehne lässt sich um bis zu 160 Grad(!) neigen und auf der Kopfstütze ruht ihr wie auf einer Wolke. Damit habt ihr quasi eine fast vertikale Fläche, um euch maximal gemütlich vor den Screen zu fläzen und ultimativ zu entspannen.

Der Stuhl taugt also für jede Situation und jedes Anwendungsgebiet. Ihr seid konzentriert beim Arbeiten im Home-Office? Der Stuhl ermöglicht ergonomisches Sitzen und volle Konzentration. Das gleiche gilt für intensive Gaming-Sessions. Auch hier hält euch der Stuhl “den Rücken frei”.

Und wenn ihr einfach entspannen wollt, beispielsweise beim Serien-Gucken, dann lehnt euch zurück, nutzt die Massage-Funktion und genießt die 160-Grad-Position.

Auf Wunsch wird der Stuhl mit seiner 160-Grad-Neigung sogar eine bequeme Liege!

Diese hohe Qualität spricht für sich und daher kommen die Stühle bei der IEM Cologne 2026 offiziell zum Einsatz. Wenn also E-Sport-Profis den Stühlen vertrauen, könnt ihr getrost und guten Gewissens beim aktuellen Deal zu den AutoFull Office Prime-Days zuschlagen.

Der AutoFull M6 Ultra+ 2.0 ist bereits vorbestellbar.

Den AutoFull M6 Ultra 2.0 gibt’s dafür schon jetzt und mit dem Code AFGAMESR5 bekommt ihr obendrein noch 5 Prozent Rabatt. Der reguläre Preis liegt bei 599,99 €, zum Prime Day sinkt er auf 483,99 € und mit dem Rabatt kommt ihr am Ende auf 459,79 €. Aber nur noch vom 23. bis zum 26.06!