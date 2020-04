Auf der PS4 wird Top-Actionspiel Hitman verschenkt – so holt ihr es euch

Derzeit gibt es das Action-Spiel Hitman The Complete First Season für die PS4 kostenlos. Wir erklären euch, was ihr beachten müsst und wie ihr euch das Action-Spiel holen könnt.

Gerade verschenkt Sony das Action-Spiel Hitman für die PlayStation 4. Nachdem die PS Plus Spiele von Mai heftig umstritten sind, ist Hitman als Actionspiel eine nette Abwechslung. Und das Beste daran ist, dass ihr nicht viel dafür tun müsst:

Ihr loggt euch in euren PSN-Account ein und öffnet die Shop-Seite

Alternativ könnt ihr euch das Spiel auch direkt über die PlayStation und ihren Store holen.

Wo gibt es Hitman The Complet First Season kostenlos? Sony verschenkt das Action-Spiel im hauseigenen PlayStation-Store. Den Link in den Shop findet ihr hier bei uns:

Hitman The – The Complete First Season kostenlos für die PlayStation 4 holen

Hitman – The Complete First Season gibt es gerade für die PS4 kostenlos

Was ist Hitman überhaupt? Im Spiel spielt ihr Agent 47, einen Elite-Killer, der gentechnisch zur perfekten Tötungsmaschine verändert wurde. In verschiedenen Missionen ist es die Aufgabe, bestimmte Auftragsziele zu töten. Auf dem PC bewerten unsere Kollegen von der GameStar das Spiel mit 81 Punkten (via GameStar.de).

Das besondere daran ist: Euch steht es völlig frei, auf welche Art und Weise ihr das Ziel eliminiert. Ihr könnt euch verkleiden oder die Umgebung des Spiels verwenden.

Mittlerweile hat Sony auch die kostenlosen Spiele bekannt gegeben, die in PlayStation Plus im Mai enthalten sind. Wir erklären euch, welche Spiele in PS Plus im Mai enthalten sind.