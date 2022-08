Fans des beliebten Animes „Attack on Titan“ dürfen sich freuen: Der Solo-Entwickler Swammy arbeitet an einem Fan-made Spiel und lässt euch gegen riesige Titanen kämpfen. Das steckt dahinter:

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel zu Attack on Titan (AoT) wird von einem einzelnen Entwickler namens Swammy entwickelt. Es ist kein offizielles Spiel, besitzt keinen richtigen Titel und hat weder einen eigenen Launcher noch wird es in einem bekannten Launcher wie Steam angeboten. Nichtsdestotrotz soll der Titel, laut ESport-Journalist Jake Lucky, über 10 Millionen Mal heruntergeladen worden sein. (via Twitter)

Swammy bietet das Spiel auf dem Discord-Server „Blackbox Studios“ zum Download an. Dort ist der F2P-Titel mittels eines Links hinterlegt und wird als „Swammy Attack on Titan Fan Game“ bezeichnet. Wie Jake Lucky berichtet, soll Swammy zum aktuellen Zeitpunkt knapp über ein Jahr an dem Spiel arbeiten.

Wenn ihr Gameplay von dem Fan-Game sehen wollt, binden wir euch an dieser Stelle den Tweet ein, in dem Videoszenen zu sehen sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Jake Lucky über das AoZ-Fan-Game von Swammy

AoT-Spiel auch auf mobilen Geräten

Auf welchen Plattformen ist das Spiel erhältlich? Das Fan-Game von Swammy ist auf dem PC und auf Android Mobil-Geräten spielbar. Es wird nicht für iOS erscheinen.

Die PC-Version des Spiels ist laut Swammy 6,5 GB groß. Die Android-Version liegt bei 1,0 GB, wird allerdings keine Updates mehr erhalten.

Was zeichnet das Gameplay aus? Swammys Fan Game wird keinen Story-Mode erhalten, ist allerdings mit Freunden spielbar. Dort steht euch, laut Jake Lucky, eine Sandbox zur Verfügung. Zudem sollt ihr gegen Titanen kämpfen und trainieren können. Insgesamt richtet sich das Spiel an Fans von Attack on Titan. Jene Fans sprach kürzlich auch Dead by Daylight an, als das Horror-Game eine Kooperation mit Attack on Titan bekannt gab.

Wie ist der Entwicklungsstand? Swammy arbeitet alleine an dem Fan-Game und macht dies laut eigener Aussage aus Spaß, weshalb keine präzisen Angaben zu dem Entwicklungsstand, einem Zeitplan oder zukünftigen Updates machen kann.

Das ist nicht ungewöhlich und beispielsweise auch bei dem 8 € Shooter United Assault – Battle of the Bulge der Fall, welcher ebenfalls von einer einzelnen Person entwickelt wird.

Was sagt ihr zu dem AoT-Spiel? Findet ihr, das Spielprinzip sieht spannend aus oder seid ihr eher skeptisch? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr euch generell für Animes und Gaming interessiert, findet ihr vielleicht in unserer Liste mit den 7 besten Anime-MMORPGs 2022 ein Spiel, das euch gefallen könnte.