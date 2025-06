Mann kauft sich Hype-Auto für 3 Millionen Euro, verklagt Hersteller, weil der Motor so laut ist, dass man nicht mal Krankenwagen kommen hört

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Was muss ich zum Valkyrie wissen? Das Luxusauto von Aston Martin wurde erstmals im Juli 2016 präsentiert und ging 2021 in die Produktion über. Der Hybrid-Sportwagen wurde in Zusammenarbeit mit dem Team bei Red Bull Racing entwickelt, leistet bis zu 1.176 PS und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden, bei einer Maximalgeschwindigkeit von 350 km/h.

Der Anwalt des Käufers erklärt indes, dass sein Mandant als Privatperson durch europäische Vorschriften geschützt sei und daher am eigenen Wohnsitz klagen dürfe. Ein finaler Ausgang des Rechtsstreits dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen. Bis dahin bleibt der teure Flitzer ungefahren in der Garage stehen.

