„Astarion“ aus Baldur’s Gate 3 ist Fallout-Fan, wollte kostenlos in einem Spiel mitsprechen – wurde 2 Jahre lang ignoriert

Der Schauspieler Neil Newbon ist bekannt für seine Rolle als Astarion in Baldur’s Gate 3. Als Fallout-Fan meldete er sich auch für einen Ableger der Spielereihe. Doch als er anbot, unbezahlt an dem Projekt mitzuwirken, wurde seine Anfrage erst einmal von den Entwicklern ignoriert.

Um welches Spiel geht es? Neil Newbon meldete sich für eine Sprecherrolle in Fallout: London. Das ist eine Modifikation zu Fallout 4 in DLC-Größe von „Team FOLON“, die euch mit einem neuen Charakter nach Großbritannien bringt.

Das Team hat bereits seit 2019 an der Mod gearbeitet und hat sie dann im Juli 2024 veröffentlicht. Zuvor haben sie das Projekt verschoben, weil Bethesda die Pläne mit einem Update für Fallout 4 durchkreuzte.

Als Fallout-Fan bot Neil Newbon an, an dem Projekt mitzuwirken und meldete sich bei dem Team. Offenbar wusste derjenige, der seine Anfrage las, aber gar nicht, um wen es sich handelt. Die Nachricht wurde unbeantwortet gelassen.

„Äh, warum ist Neil Newbon in deinem Postfach?“

Warum wurde Neil Newbon ignoriert? In einem Interview mit VG247 berichtete Dean Carter, der Projektleiter von Fallout: London, wie es zu der Situation kam. Neil Newbon habe ihn per Twitter kontaktiert und sein Interesse an dem Projekt mitgeteilt. „Wir bekommen viele solcher Nachrichten, und ich habe es einfach übersehen“, merkt Carter an. Er habe auch keine Ahnung gehabt, wer Neil Newbon war.

Sein Team habe dann jedoch gesehen, dass er eine Nachricht von dem Schauspieler im Postfach hat. Laut Carter brüllten sie förmlich: „Bitte antworte diesem Mann, hol ihn an Bord.“ So bekam Neil Newbon eine kleine Nebenrolle in Fallout: London.

Dean Carter erinnert sich daran, wie eine ganze Quest aus der Nebenrolle wurde:

Wir haben ihm im Grunde eine kleine Nebenrolle gegeben, etwas sehr Kleines. Aber er wollte mehr, er hatte Spaß daran, den Charakter Barry the Boat zu spielen. Die gesamte Barry-the-Boat-Quest war im Grunde Neil Newbons Idee, weil er mehr mit dem Projekt zu tun haben wollte. Am Ende mussten wir diese gesamte Quest schreiben, weil er mehr zu tun haben wollte. […] Wir hatten großen Spaß, mit ihm zu arbeiten.

Was sagt „Astarion“ dazu? Laut PCGamer erzählte Newbon in einem Gespräch mit GINX TV, dass er dem Team hinter Fallout: London eine Anfrage geschickt hat. Die wurde jedoch „ungefähr ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre lang“ ignoriert. Er sei Fallout-Fan, also bot er sich an, ihnen zu helfen. „Keiner von uns wurde bezahlt. Wir haben es einfach gemacht, weil wir es tun wollten“, sagte der Schauspieler.

In einem Post auf X erklärt Newbon in einem kurzen Video des Golden-Joysticks-Accounts, dass Fallout: London eine „wirklich, wirklich verblüffende Mod“ ist. Es fühle sich nicht wie eine Mod an, sondern wie ein DLC.

Es sei ein komplettes Spiel. „Ich finde, es ist ein wirklich schöner Liebesbrief an Fallout, das auch eines meiner absoluten Lieblingsspielereihen ist. Und ein Teil davon zu sein, war einfach richtig cool“, sagt Newbon im Video.

Aber auch seine Rolle als Astarion scheint dem Schauspieler viel zu bedeuten. Im November 2023 wurde Neil Newbon bei den Golden Joystick Awards für die Rolle in Baldur's Gate 3 ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine jährliche Preisverleihung für Videospiele in Großbritannien.