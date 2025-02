Einer der größten Streamer auf Twitch erklärt, warum er auch für eine Milliarde Dollar keinen Deal unterschreiben würde

Zack „Asmongold“ Hoyt gehört zu den Streamern mit den meisten Zuschauerstunden auf Twitch via seinem Zweitkanal zackrawrr. Bis heute hat er aber nie einen Streaming-Vertrag unterschrieben und sagt, dass er das auch nicht für eine Milliarde Dollar tun würde.

Wer ist Asmongold? Der Streamer Asmongold begann seine Twitch-Karriere mit dem MMORPG World of Warcraft. Mittlerweile fällt er immer wieder mit kontroversen Aussagen zu aktuellem Geschehen in der Gaming-Szene, aber auch weltpolitischen Situationen auf. Wegen letzterem wurde er 2024 sogar eine Zeit lang von Twitch gebannt.

Mit seinem Zweitkanal zackrawrr, auf dem er seit 2022 fast ausschließlich streamt, ist er aktuell einer der Streamer mit den meisten Zuschauerstunden (via Sullygome). In seinem Stream am 14. Februar 2025 erklärte er nun, dass er anders als viele Kollegen auf keinen Fall jemals einen Streaming-Deal unterschreiben würde – auch nicht für eine Milliarde Dollar.

Nein, ich brauche keine Milliarde Dollar

Warum will er keinen Streaming-Vertrag? Ganz konkret sagt Asmongold, dass ihm seine Freiheit sehr wichtig sei:

Ich habe mich nie um einen Vertrag gekümmert, weil ich mich nicht zum Streamen verpflichtet fühlen wollte. Also, für mich ist Freiheit in meinem Leben das allerwichtigste, und du kannst keinen Geldwert ansetzen, der es mir wert wäre.

Die Freiheit, Ja und Nein sagen zu können, zu tun, was er will oder nicht. Das sei ihm eben mehr wert als jeglicher Geldbetrag: Deswegen habe ich den Vertrag nicht unterschrieben und habs nicht getan. Deswegen und wegen der Werbung. Zu Werbung auf Twitch hat Asmongold übrigens eine sehr klare Meinung: Große Diskussion um Werbung in Streams: „Twitch bezahlt Streamer dafür, ihre Kanäle zu killen“

Auf die Frage hin, ob er für eine Milliarde Dollar unterschreiben würde, sagt er: Nein, ich brauche keine Milliarde Dollar, warum würde ich eine Milliarde Dollar brauchen? (via X.com). Auch, wenn ihm Dinge einfallen würden, die er mit dem Geld machen würde.

Nach seinem Bann von Twitch gab Asmongold zu, sich in den letzten Jahren negativ entwickelt zu haben und wollte eigentlich positiver auftreten. Dieser Vorsatz hielt jedoch nicht lang. Mehr Kontext findet ihr hier.

Verdient Asmongold jetzt Geld auf Twitch? Dadurch das zackrawrr seit Dezember 2024 monetarisiert ist, verdient Asmongold auf jeden Fall darüber Geld. Durch das Partner-Programm können seine Zuschauer Abos abschließen, um die Werbung loszuwerden, und er selbst kann Donations in Form von Bits empfangen.

Vermutlich kommt Asmongolds entspanntes Verhältnis zu Geldeinnahmen via Twitch daher, dass er zwei sehr gut performende Youtube-Kanäle unterhält. Hier verwertet er seine Streams und Stream-Ausschnitte und stellt sie dauerhaft einem potenziell leicht anderen Publikum als auf Twitch zur Verfügung.

Mehr zu diesem Zweitverwertungssystem könnt ihr in unserem Artikel dazu nachlesen: Warum gehen große YouTuber gerade zu Twitch?

Dies könnte auch sein sehr entspanntes Verhältnis zu Twitch- bzw. Streamer-Deals erklären: Viele andere größere Streamer wurden über die Jahre mit Unsummen an Geld auf die verschiedensten Plattformen gelockt – immer mit großen Geldversprechen. Mehr dazu und darüber, wieso man zuletzt eher weniger über große Streamer-Deals gehört hat, könnt ihr hier nachlesen: Die Tage von fetten Millionen-Deals für Streamer auf YouTube und Twitch sind offenbar vorbei