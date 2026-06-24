ARK Survival Ascended: Loot Drops – Alles zu Farben und Level

In ARK könnt ihr auf der Map verschiedene Loot Drops finden und öffnen, und diese lohnen sich richtig. Wie ihr sie öffnen könnt, was es mit ihren Farben auf sich hat und wie das mit eurem Level zusammenhängt, erfahrt ihr hier.

Farben der Loot Drops – Was bedeuten sie? Loot Drops sind geometrische Konstrukte, die auf eurer Map landen können. Sie beinhalten verschiedene Items und können dann von euch geöffnet werden, um an diese heranzukommen. Vor allem wichtig für euch ist ihre Farbe, denn diese bestimmt, welcher Spieler sie öffnen kann und welcher nicht – dabei spielt euer Level eine wichtige Rolle:

Farbe des Loot Drops Level-Voraussetzung für die Öffnung Weiß/Regenbogen Level 3 Grün Level 15 Blau Level 25 Lila Level 35 Gelb Level 45 Rot Level 60

Kann man Loot Drops verändern? Ja, das geht. Wenn ihr den Loot entspannt verändern wollt, könnt ihr auf ein spannendes Tool zurückgreifen, den Beacon-Konfigurator. Über usebeacon.app ladet ihr das Programm herunter. In diesem generiert ihr nun anhand ausgewählter Änderungen einen Code für eure .ini-Datei. Unter Loot Drops könnt ihr eure Versorgungspakete ebenfalls anpassen – darunter auch, welche Items sie bereithalten.

Seid ihr fertig mit den Änderungen, kopiert ihr euch den Code und fügt ihn ganz am Ende eurer Game.ini-Datei ein. Startet jetzt euren Server neu und profitiert so von euren Anpassungen.

WICHTIGER HINWEIS: Das Anpassen eurer .ini-Datei kann für große Probleme sorgen, wenn ihr etwas falsch macht. Sichert euch deshalb eine Kopie davon als Backup ab, damit ihr im schlimmsten Fall darauf zurückgreifen könnt. Ihr modifiziert euer Spiel auf eigene Gefahr!

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Wie finde ich Loot Drops? Die Supply Drops haben in ARK unzählige feste Spawn-Punkte, jedoch ist es zufällig, wo, wann und in welcher Rarität sie dort spawnen. Ihr erkennt aber immerhin ihren Standort anhand ihres Signals. Wenn sie gelandet sind, projizieren sie nämlich einen Lichtstrahl in den Himmel – so könnt ihr sie leichter ausfindig machen.

Welche Inhalte besitzen Loot Drops? Je nachdem, welche Stufe eines Supply Drops ihr öffnet, ändert sich auch die Rarität der Items, die es beinhaltet. Allgemein könnt ihr aber mit Materialien, Waffen, Rüstungen, Bauplänen und Tier-Sätteln rechnen. Für mehr Details zu den jeweiligen Inhalten, die eure Loot Drops besitzen, könnt ihr gerne auf wikily.gg zurückgreifen. Dort findet ihr für jede Art eine riesige Liste mit allen Items, die ihr ergattern könnt.

Gibt es einen Spawn Command für Loot Drops? Ja, es gibt sogar für jeden Loot Drop einen Befehl, der sie automatisch vor euch spawnen lässt. Folgende Konsolenbefehle müsst ihr eingeben:

Für Weiß/Regenbogen: admincheat summon SupplyCrate_Level03_C

Für Grün: admincheat summon SupplyCrate_Level15_C

Für Blau: admincheat summon SupplyCrate_Level25_C

Für Lila: admincheat summon SupplyCrate_Level35_C

Für Gelb: admincheat summon SupplyCrate_Level45_C

Für Rot: admincheat summon SupplyCrate_Level60_C

Das waren alle wichtigen Infos zu den Loot Drops in ARK Survival Ascended. Jagt ihr ebenfalls diese Loot Drops oder wolltet ihr sie nur für euren Server attraktiver gestalten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu ARK findet ihr hier: ARK Ragnarok Ascended: Artefakte finden – Koordinaten und Map mit den Standorten