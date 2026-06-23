ARK Ragnarok Ascended: Artefakte finden – Koordinaten und Map mit den Standorten 

In Ark Ragnarok Ascended gibt es verschiedene Artefakte, die ihr wild auf der Map finden könnt. Leider sind sie gut versteckt, doch wir zeigen euch, wo ihr sie finden könnt.

Was sind Artefakte in Ragnarok? In ARK Ragnarok Ascended gibt es insgesamt 10 Artefakte, die ihr finden könnt. Mit ihnen könnt ihr dann Bosse im Endgame beschwören. Habt ihr keine Verwendung mehr für sie, lassen sie sich auch als extravagante Möbel hinstellen.

10 Exemplare sind aber eine große Anzahl, und viele von ihnen sind wild auf der Insel verstreut. Solltet ihr also nicht wissen, unter welchen Koordinaten ihr sie finden könnt, zeigen wir euch die wichtigen Details unter dem Trailer.

Video starten ARK: Survival Ascended zeigt sich erstmals im Trailer Autoplay

Artefakte finden – Diese Koordinaten solltet ihr kennen

Was sollte ich zu den Artefakten wissen? Artefakte werden nach einer Beschwörung eines Bosses aufgebraucht. Das Gute ist aber, dass sie wieder an ihrem Fundort respawnen, wenn ihr einige Zeit wartet. Vor allem, wenn ihr die Bosse abfarmen wollt, lohnt es sich vor den Fundorten zu kampieren, um mehrere Exemplare desselben Typs aufzusammeln.

Die lila Kreise markieren euch die Orte, an denen sich die Artefakte befinden (Quelle: wikily.gg)

Wo finde ich die Artefakte? Wir listen euch nun die jeweiligen Namen der Artefakte, den Namen der Fundorte sowie ihre Koordinaten.

Beachtet, dass einige Dungeons wie das Labyrinth sehr komplex sein können und ihr gut viele Minuten verbringen könnt, wenn ihr ziellos umherlauft. Am Ende haben wir euch eine Komplettlösung von YouTube zu dem Labyrinth verlinkt, die euch schrittweise durch die Instanz führt und zeigt, wo ihr die Artefakte findet. Folgende Artefakte gibt es nun an den jeweiligen Koordinaten:

Artifact of Cunning (Koordinate: 20.3/46) Befindet sich im Dungeon „Carnivorous Caverns“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 21.1/40.4

Artifact of the Immune (Koordinate: 23.7/44.6) Befindet sich im Dungeon „Carnivorous Caverns“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 21.1/40.4

Artifact of the Hunter (Koordinate: 21.5/27.2) Befindet sich im Dungeon „Jungle Dungeon“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 18.2/28.4

Artifact of the Pact (Koordinate: 33.6/43.4) Befindet sich im Dungeon „Frozen Dungeon“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 31.3/33.7

Artifact of the Skylord (Koordinate: 47.8/78.9) Befindet sich im Dungeon „Life’s Labyrinth“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 51.6/77.7

Artifact of the Clever (Koordinate: 48/78.6) Befindet sich im Dungeon „Life’s Labyrinth“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 51.6/77.7

Artifact of the Massive (Koordinate: 49/79.5) Befindet sich im Dungeon „Life’s Labyrinth“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 51.6/77.7

Artifact of the Devious (Koordinate: 49/79.5) Befindet sich im Dungeon „Life’s Labyrinth“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 51.6/77.7

Artifact of the Devourer (Koordinate: 47.1/2.5) Befindet sich nicht in einem Dungeon, sondern Unterwasser im „Tuso Trench“

Artifact of the Strong (Koordinate: 62.8/42.1) Befindet sich im Dungeon „Southern Wyvern Trench“ Erreicht den Dungeon mit der Koordinate: 69.1/42.2



Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zu den Artefakten und ihren Fundorten wissen solltet. Habt ihr alle finden können und sie für Bosse verwendet oder doch lieber als Dekoration genutzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu ARK findet ihr hier: Der böse Zwilling von ARK: Survival Evolved wächst in zwei Wochen um fast 250% auf Twitch, weil deutsche Streamer Dinos zähmen