Entwickler überraschen Spieler von ARC Raiders mit neuem Teaser, könnten bald großen Wunsch erfüllen

Die Entwickler von ARC Raiders haben einen Teaser veröffentlicht, der die Fans aufatmen lässt. Die hoffen auf eine neue Waffe.

Was ist das für ein Teaser? Die Entwickler von ARC Raiders haben am 20. März 2026 einen neuen Teaser auf Discord und Social Media veröffentlicht. Darin zu hören sind Explosionen und metallische Geräusche.

Passend dazu schreiben die Entwickler: ARC passt sich an, wir auch 31.03.26 . Damit deuten sie klar ein Update an, das neue Ausrüstung oder Veränderungen für die Spieler von ARC Raiders bringen soll, und geben gleich das Datum mit an.

Die Fans wissen allerdings schon ganz genau, was sie gerne hätten.

Hier könnt ihr einen Trailer zu ARC Raiders sehen:

Spieler wollen neue Waffen

Was könnte hinter dem Teaser stecken? Die Entwickler von ARC Raiders sind bereits aus ihrem ersten Spiel The Finals dafür bekannt, dass sie ihre Fans gerne etwas rätseln und raten lassen, bevor sie dann große Updates bringen.

Das klappt diesmal auch wieder gut, denn die Spieler rätseln auf Reddit, was es mit dem Teaser auf sich haben könnte. Heiß im Rennen ist die Theorie, dass es sich bei der Tür, die man im Teaser sehen kann, um die Tür von Tian Wen handelt.

Tian Wen ist die Waffen-Handwerkerin, welche die Spieler von ARC Raiders auch bislang mit neuen Waffen versorgt hat. Das passt auch zu dem Text der Entwickler, der neue Items für die Spieler ankündigt. So kommen die Spieler darauf, dass das kommende Update endlich neue Waffen ins Spiel bringt.

Wie reagieren die Spieler auf den Teaser? Die Spieler Rätselraten darum, was da hinter der Tür für eine Waffe zusammengeschweißt wird. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Theorien auf Reddit:

WoWAltoholic: „Es muss eine neue Waffe sein. Es ist Tian Wens Tür und wir hören Waffentests.“

Upstairs-Canary-4062: „Klingt langsam und druckvoll. Genau meine Art von Knarre.“

memecut: „Klingt, als hätte es eine Aufladezeit. Eine neue Energiewaffe? Eine Energiepistole vielleicht?“

TensionCritical3091: „Klingt so, wie ich mir den Sound einer Railgun vorstelle“

Die Theorien gehen weit auseinander und solange nicht noch ein weiterer Teaser oder ein weiterer Trailer veröffentlicht wird, bleibt nur das Abwarten bis zum 31. März 2026.

Der Wunsch nach neuen Waffen kommt nicht von irgendwo her. Die Entwickler waren zuletzt mit der Balance ihres Spiels so beschäftigt, dass es nur wenig neues Werkzeug für die Spieler gab. Eine oder gleiche eine Reihe neuer Waffen könnte den Titel und die aktuelle Meta wieder komplett umwerfen. Bis dahin kann euch dieser Guide aber weiterhelfen: ARC Raiders: Die besten Waffen für jede Situation