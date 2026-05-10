Mit einem kleinen Gerät spiele ich meine Steam-Games bequem auf dem Sofa, ohne mir einen klobigen Gaming-PC ins Wohnzimmer zu stellen

Die eigene Steam Bibliothek am Wohnzimmer-TV zocken, ohne dort einen Gaming-PC stehen zu haben? Das geht und zwar ziemlich einfach. Vielleicht habt ihr sogar schon das passende Gerät zuhause. Unser Tech-Autor Julian zeigt euch, wie es funktioniert.

Mein wuchtiger Gaming-PC steht dort, wo er bei den meisten steht: am Schreibtisch. Mit Monitor, Tastatur und Kabelsalat. Ein Anblick, der im Arbeitszimmer okay ist, den ich aber nicht im Wohnzimmer ertragen möchte.

Trotzdem will ich manche Steam-Spiele lieber auf dem großen Fernseher spielen – entspannt mit Controller auf dem Sofa. Die Lösung ist bei mir kein zweiter PC und kein wildes HDMI-Kabel quer durch die Wohnung, sondern ein kleines Gerät, das viele eher mit Netflix verbinden: ein Apple TV.

Ich nutze das Apple TV 4K von 2022 mit LAN‑Anschluss. Das kleine Streaming-Gerät habe ich schon seit Jahren. Doch bisher habe ich es nur für Apps wie Netflix, Musik oder Fotos genutzt – bis ich die Steam-Link-App entdeckt habe. Die App streamt meine Steam-Spiele vom Gaming-PC auf das Apple TV und damit auf den Fernseher. Die Spiele laufen dabei weiter auf eurem Rechner. Der PC muss also eingeschaltet sein und Steam muss laufen. Das Apple TV dient hier nur als Empfänger. Und das macht es verdammt gut.

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Besser als ein Gaming-PC im Wohnzimmer

Seit Monaten zocke ich meine Steam-Games auf dem Wohnzimmer-TV und genieße die Vorteile: Ich muss nichts umstöpseln, keinen schweren PC hin und her tragen und kann einfach meine vorhandenen Controller nutzen. Und das funktioniert ziemlich problemlos.

Ich setze mich auf das Sofa und innerhalb von ein paar Augenblicken ist alles ready und ich kann entspannt und stressfrei zocken. Bei mir läuft es sogar in 4K‑Auflösung und stabilen 60 Frames in der Sekunde.

Und genau das mag ich daran: Das Setup fühlt sich nicht nach Bastellösung an. Das Apple TV steht ohnehin am Fernseher, die App ist schnell geöffnet und plötzlich ist der große TV nicht mehr nur für Filme da, sondern auch für meine Steam-Bibliothek.

Die bequemste Lösung für mein Wohnzimmer

Warum ausgerechnet ein Apple TV? Steam Link gibt es nicht nur für Apple TV. Je nach Gerät könnt ihr auch andere Streaming-Boxen oder Smart-TVs nutzen. Auch Geräte wie ein „Nvidia Shield TV“ oder „Amazon Fire TV“-Produkte können eine Alternative sein. Für mich ist Apple TV die bequemste Lösung, weil es ohnehin schon an meinem Fernseher hängt. Es ist klein, lüfterlos, schnell einsatzbereit und fühlt sich im Wohnzimmer nicht wie eine Bastellösung an.

Besonders praktisch ist zudem, dass sich viele gängige Bluetooth-Controller direkt mit dem Gerät koppeln lassen und unterstützt werden, darunter PlayStation- und Xbox-Controller.

Steam Link gibt es auch als App für meinen Smart-TV, doch das lief katastrophal und hatte keinen vernünftigen Controller-Support. MeinMMO-Kollege Dariusz erzählte mir zudem, dass sein Smart-TV von LG die App gar nicht besitzt und sein veralteter Fire-TV-Stick einen starken Input-Lag verursacht. Das lief bei meinem Apple-TV deutlich besser.

5 Voraussetzungen, damit ihr im Wohnzimmer zocken könnt

Die Einrichtung des Apple TVs ist erstaunlich simpel, aber ihr müsst insgesamt 5 Voraussetzungen erfüllen, damit ihr auf eurem TV zocken könnt. Ihr benötigt:

Apple TV oder ein anderes Gerät, auf dem Steam Link läuft

Fernseher

Gaming-PC

Controller, zum Beispiel Xbox- oder PlayStation-Controller

Ein möglichst stabiles Heimnetzwerk

Viel Arbeit ist die Einrichtung nicht. Ihr startet Steam auf dem PC, verbindet einen Controller mit dem Apple TV, startet die App, wählt die Steam-Instanz aus, testet die Verbindung und los geht’s. Ihr befindet euch sofort im Big-Picture-Mode von Steam und könnt dort all eure Spiele sehen, herunterladen und starten.

Für ein gutes und möglichst ruckelfreies Spielerlebnis ist jedoch eine möglichst stabile Internetverbindung wichtig. Ihr könnt das Apple TV sowie den Gaming-PC zwar im WLAN betreiben, empfehlen würde ich das allerdings nicht.

Das beste Erlebnis bekommt ihr, wenn sowohl der Gaming-PC als auch das Apple TV per LAN-Kabel im Heimnetzwerk hängen. So habe ich nur wenige Verbindungsprobleme gehabt und minimalen Input-Lag gespürt – und ich bin da eigentlich super empfindlich.

So sieht es aus, wenn ihr alles richtig eingerichtet habt.

Nicht für alle Spiele geeignet, aber für manche eine tolle Lösung

Egal, wie gut euer Spiele-Streaming läuft, für alle Games ist diese Lösung nicht geeignet. Was jedoch hervorragend funktioniert, sind Rollenspiele, Indie-Games, Arcade-Rennspiele, Plattformer und Cozy Games. Also Spiele, die ohnehin mit Controller besser sind. Vor allem Titel wie Forza, Stardew Valley, Baldur’s Gate 3 oder Hades passen sehr gut zu so einem Setup.

Spiele, bei denen jede Millisekunde wichtig istm würde ich nicht empfehlen. Also keine kompetitiven Shooter, schnelle Multiplayer-Games oder generell Spiele mit Maus-Tastatur-Fokus. Für entspannte Sofa-Abende ist das großartig. Für ein Counter-Strike-Ranked-Match mit Puls 180 würde ich es nicht nehmen.

Ruckler können ganz schön nerven

Ganz perfekt ist die Steam-Link-App allerdings nicht. Es kann wie immer beim Spiele-Streaming zu lästigen Rucklern und Lags kommen. Das passiert beispielsweise, wenn das Netzwerk ausgelastet ist oder WLAN genutzt wird. Außerdem wird es immer einen kleinen Input-Lag geben, egal wie gut die Verbindung ist.

Für gemütliche Sofa-Spiele fällt das oft kaum ins Gewicht. Bei schnellen Multiplayer-Shootern kann es aber genau der Unterschied sein, der nervt.

Um nerviges Ruckeln zu reduzieren, empfehle ich:

PC per LAN anschließen

Apple TV möglichst nah an Router oder ebenfalls per LAN

• Wenn WLAN, dann 5-GHz-WLAN nutzen

nicht nebenbei riesige Downloads laufen lassen

• Steam-Link-Qualität/Latenz testen

• Lieber stabile 1080p/60 als ruckelige 4K

Fernseher in Game Mode schalten, um zusätzlichen Lag zu vermeiden

So sieht es auf dem TV aus, wenn man ein Spiel startet.

Spiele-Streaming lohnt sich, aber nur, wenn ihr entspannte Spiele zocken wollt

Das Setup lohnt sich vor allem, wenn ihr schon ein Apple TV oder ein ähnliches Gerät am Fernseher habt, euer Gaming-PC in einem anderen Raum steht und ihr viele Controller-taugliche Spiele in eurer Steam-Bibliothek besitzt.

Weniger sinnvoll ist es, wenn ihr hauptsächlich kompetitive Shooter spielt, ein instabiles Netzwerk habt oder absolut keine zusätzliche Verzögerung beim Spielen wollt. Dann ist ein direkt angeschlossener PC oder eine Konsole weiterhin die bessere Wahl.

Das Spiele-Streaming ist nicht perfekt und sicher nicht für jeden Gamer ideal, aber für entspannte Gaming-Abende auf dem Sofa ist es genau die Art von Technik, die ich mag: unauffällig, bequem und nach wenigen Sekunden einsatzbereit.

Das Apple TV ist keine neue Konsole und kein Ersatz für einen Gaming-PC, aber als kleiner, unauffälliger Empfänger für Steam Link ist es eine erstaunlich elegante Lösung. Mein PC bleibt im Arbeitszimmer, mein Wohnzimmer bleibt aufgeräumt, und trotzdem landen viele meiner Steam-Spiele bequem auf dem großen Fernseher.

Die Steam Machine von Valve soll das Spielen von Steam-Spielen im Wohnzimmer noch besser machen. Doch was genau erwartet uns da? Eine Konsole, einen Gaming-PC oder etwas völlig anderes? Und kann ich überhaupt alle meine Spiele zocken? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und versucht, diese zu beantworten: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten