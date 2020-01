In Apex Legends startet mit dem neuen Patch das große „Grand Soirée Event“. Zwei Wochen lang wird das Spiel von wechselnden Modi und neuen Belohnungen bestimmt. Wir zeigen euch, was im Event steckt.

Das ist das Grand Soirée Event: Das neue Event im Stil der „goldenen Zwanziger“ kommt mit allerhand neuen Inhalten. Es wird mit dem heute veröffentlichten Patch beginnen und zwei Wochen lang laufen.

Das Besondere: Es wird alle zwei Tage rotierende Arcade-Modi geben, die ihr entdecken könnt. Dazu kommt eine „Event-Preiskette“, in der ihr aufsteigen könnt, um euch neue Belohnungen wie Skins zu sichern.

Das steckt im Grand Soirée Event

So läuft die Modi-Rotation: Insgesamt stehen wie angekündigt sieben Modi an, die im zweitägigen Rhythmus rotieren. Es werden bekannte Modi wie „Bewaffnet und gefährlich“ dabei sein, aber auch neue Kreationen wie der Modus „DUMMies großer Tag“. Der Plan sieht so aus:

Gold Rush Duos: Nur goldene Waffen im Duo – 14./15. Januar

LIVE.DIE.LIVE: Automatischer Respawn bei Squad Mates, wenn sich der Ring schließt – 16./17. Januar

Third-Person-Mode: Spiel in dritter Person statt erster – 18./19. Januar

Always Be Closing: Der Ring schließt sich nicht langsamer – 20./21. Januar

Bewaffnet und gefährlich: Nur Schrotflinten und Sniper mit weniger Rüstung – 22./23. Januar

Kings Canyon After Dark: Klassische Karte Königsschlucht bei Nacht – 24./25. Januar

DUMMIEs großer Tag – 26./27./28. Januar

So holt ihr die neuen Belohnungen: Um die Event-Belohnungen freizuspielen, müsst ihr euch in der neuen Preiskette nach oben arbeiten. Das funktioniert folgendermaßen: Ihr müsst Herausforderungen abschließen, um euch Punkte zu sichern. Diese sind wiederum an die neuen Belohnungen gekoppelt. Folgende Skins könnt ihr holen:







Das Event bringt mehrere Skins

Jeder zeitlimitierte Modus kann euch dabei drei Herausforderungen im Gesamtwert von 1.000 Punkten bieten. Damit müsst ihr nicht jeden Tag spielen, sondern könnt die Punkte in eurem Rhythmus sammeln. Allerdings gibt es eine Sonderplakette für alle Spieler, die sämtliche Modi probieren.

Das steckt noch im Event: Neben den wechselnden Modi und den neuen Skins und Belohnungen gibt es ein Bonuspunkte-Wochenende ab dem 17. Januar. Hier gibt es Bonus-Herausforderungen im Wert von 500 Punkten.

Dazu wird es einen Direktkauf-Event-Shop geben, in dem ihr euch zum Event passende Skins sichern könnt. Diese rotieren ebenfalls im Verlaufe des Events.

Patch Notes vom 14. Januar

Diese Fixes stecken im Patch: Neben dem Event gibt es auch noch jede Menge Bug Fixes, die der Patch mitliefert. Unter anderem sollen vor allem Crashes behoben worden sein. Dazu kommen viele visuelle Korrekturen, etwa an der Minimap. Ein kurioser Bug auf Höchstlevel fehlt allerdings in der Liste.

Auch Fehler bei Legenden-Fähigkeiten wurden korrigiert. Unter anderem kam es dazu, dass Schilde innerhalb von Gibraltars Schutzkugel schneller aufluden. Darüber hinaus kann Gibralter Squad-Mitglieder nun schneller innerhalb seines Schildes wiederbeleben. Cryptos Drohne wurde verbessert, Wraiths Geschwindigkeit hingegen wurde beim Einsätzen ihrer Skills verringert.

Außerdem wurden Energie-Magazine entfernt. Hier merkten die Entwickler an, dass die Änderung vermutlich seltsam wirke. Aber mehr Sinn ergeben würde, sobald Season 4 startet. Die vollständigen Patch Notes auf Englisch findet ihr auf reddit.

Fortnite-Streamer Ninja kann sich übrigens noch immer nicht für Apex begeistern: