PC-Cheater sprengt Crossplay-Grenzen in Apex Legends – Vernichtet ganze Lobbys auf PS5

In den letzten Jahren ist Crossplay zwischen den Plattformen fast schon zum Standard geworden und besonders die großen Shooter sind bei dem Thema Vorreiter. Konsolen-Spieler deaktivieren Crossplay jedoch oft, da sie Angst vor PC-Cheater haben. In Apex Legends bringt das aber immer weniger.

Crossplay verbindet Spieler auf den unterschiedlichen Plattformen und sorgt so für eine größere Spieler-Basis, die gemeinsam an der Match-Suche teilnimmt. Lange wehrte sich Sony gegen das Feature und wollte kein Crossplay auf PS4 und PS5.

Doch Crossplay setzte sich durch und große Shooter wie Call of Duty, Apex: Legends und Battlefield setzen auf das gemeinsame Plattform-Spielen. Nicht ganz ohne Probleme beim Balancing der Eingabegeräte.

Doch nicht nur das Balancing zwischen Maus/Tastatur und Controller ist so eine Sache – auch Cheater auf dem PC sind ein Problem. Das geht jetzt sogar so weit, dass Lobbys, die eigentlich nur Konsolenspieler zulassen, von PC-Cheatern unterwandert werden. Die vernichten ganze Lobbys mit ihren miesen Schummeleien.

Den Trailer zur neusten Legende in Apex binden wir euch hier ein:

Apex Legends: Wer ist die neue Legende Newcastle und was kann er? Seht seine Skills hier im Gameplay

PC-Cheater erobert Konsolen-Lobby – „Bro, was ist das?“

In der Community von Apex gibt es schon länger Storys über PC-Cheater in Konsolen-Lobbys. Doch erstmals gibt es auch eine Aufnahme von einem bekannteren Apex-Spieler, der in einem seiner Streams auf einen Crossplay-Schummler trifft.

Ein Teil des Videos postete der Spieler „Revengeful“ auf Twitter. Der ist auf einer PS5 unterwegs. Mehr von dem Match könnt ihr auf seinem YouTube-Kanal sehen (via youtube.com).

Der Cheater geht in dem Match aufs Ganze und nutzt seine komplette Übermacht, um jeden in der Lobby zu vernichten. Alle Spieler, die auch nur in seine Nähe kommen, kassieren eine volle Breitseite No-Scope ins Gesicht.

Die Stimmung im Video auf Twitter zeigt auch, wie selten solche Begegnungen auf der Konsole bisher sind. Ein Spieler mit einem französischen Akzent lacht sich kaputt über die Cheat-Moves, ganz so, als hätte er sowas bisher noch nicht erlebt.

Allerdings beweisen auch die Verantwortlichen bei Apex Legends, dass sie ein Auge auf Cheater haben. Noch in dem Match von „Revengeful“ kassiert der Schummler einen Bann und ist plötzlich weg:

Crossplay ist von der Idee her eine tolle Sache, macht aber in der Praxis gerne mal Probleme. Besonders die Cheater-Problematik hält Spieler davon ab, Spieler vom PC zuzulassen, doch auch die unterschiedlichen Vorhautzungen bei der Steuerung sorgt für Diskussionen.

