Biowares Onlinegame Anthem überarbeitet den Regulator Shop. Dort kauft ihr jetzt gegen Münzen sogar legendäre Items.

Was ist das für ein Shop? Den Regulator Shop gibt es schon lange in Anthem. Das Problem ist, dass er bisher nicht allzu viel genutzt wurde. Er verkaufte Crafting-Material, das ist allerdings eher für niedrigstufige Spieler interessant. Ab Level 30 jedoch braucht ihr das im Grunde nicht mehr.

Zudem waren die Materialien und Items im Shop bisher sehr teuer, was es wenig attraktiv machte, dort einzukaufen.

Legendäre Items im Shop

Wie hat sich der Shop nun verändert? Es ist jetzt möglich, im Regulator Shop Waffen und Ausrüstung für euren Javelin – darunter sogar legendäre Items – gegen Coins zu kaufen.

Der Shop bietet euch damit eine Erleichterung. Ihr müsst mit den Crafting-Materialien jetzt nicht zu den Grabstätten der Legionäre reisen, um dort aus dem Material legendäre Items herzustellen. Ihr kauft euch die Gegenstände nun einfach und bequem gegen Münzen im Shop.

Im Regulator Shop von Anthem findet ihr nun auch legendäre Items.

Wie reagieren die Spieler darauf? Da ihr euch die Coins erspielt und es sich nicht um eine Premiumwährung handelt, kommt der neue Regulator Shop recht gut bei den Anthem-Fans an. Natürlich steht die Frage im Raum, ob man sich die Legendaries in Anthem nicht besser erspielen sollte.

Es ist jedoch so, dass gerade hochstufige Spieler jede Menge Münzen angesammelt haben. Eben weil es keinen guten Grund gab, sie auszugeben. Der Regulator Shop bietet jetzt eine gute Möglichkeit, diese Münzen endlich loszuwerden.

CascadeHush schreibt auf Reddit: „Es sind zwar bisher nur 5 Items im Angebot, aber wenn man das gut findet, was es jetzt zu kaufen gibt, kann man ein gutes Geschäft machen. Allerdings würde ich mir ein Budget von 10.000 Coins setzen und bis Stufe 30 warten, wenn ich mehr ausgeben will.“

xJVIayhem erklärt auf Reddit: „Die einzige Sorge, die ich jetzt noch habe, ist: Bekommen wir mehr Quellen für Coins?“

tw0thre3 schreibt auf Reddit: „Ich liebe diese neue Funktion, die uns mehr Abwechslung bietet, wenn es darum geht, unsere legendären Drops zu erhalten. Ich habe heute schon 6k Münzen ausgegeben!“

Welche Fragen bleiben noch offen? Der Shop kommt gut an und die Spieler geben ihre gesammelten Münzen aus. Nun fragen sich manche, ob es in Zukunft noch mehr Möglichkeiten geben wird, an Coins zu kommen. Außerdem ist nicht klar, wie oft der Shop mit neuen Items bestückt wird. Doch das wird sich in bestimmt bald klären.