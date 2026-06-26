Alles wird teurer: Diese 4 Angebote unter 50 Euro zum Prime Day lohnen wirklich

Beim Prime Day auf Amazon sind derzeit viele Produkte reduziert, doch nicht alles lohnt sich. Wir haben euch die besten Angebote herausgesucht, die sich wirklich lohnen.

Der Prime Day ist im Endspurt und es ist schwierig, bei all den Angeboten einen Überblick zu behalten, was sinnvoll ist und was nicht.

In diesem Artikel stellen wir euch vier verschiedene Angebote vor, die sich zum Prime Day noch lohnen. Die Produkte wurden nicht ohne Grund gewählt, sondern sind Angebote, die selbst meinen Alltag bereichern und die ich dementsprechend persönlich empfehle.

Habt ihr ebenfalls einen Tipp, der weniger als 50 Euro kostet? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!

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Apple AirTag

Mit einem Airtag könnt ihr euren Koffer, eine Tasche oder euren Schlüsselbund bestücken, damit ihr immer wisst, wo sich gerade eure Habseligkeiten aufhalten. Obendrein könnt ihr euren Schlüsselbund anklingeln, falls ihr diesen in nächster Nähe verloren habt. Aktuell liegt der Preis pro Tag bei rund 26 Euro.

Geortet werden die Teile über das „Find my“-Netzwerk von Apple. Als Android-Besitzer kann man die AirTags nicht nutzen, es gibt aber mittlerweile brauchbare Alternativen für Androiden. Ich finde Apples Tags aber bis heute zuverlässiger. Die Einrichtung ist obendrein sehr unkompliziert und selbst mit wenig technischer Erfahrung schnell erledigt.

Ich habe mittlerweile die beiden Koffer von meiner Frau und mir mit jeweils einem AirTag versorgt. Und ja, das spart wirklich Nerven, wenn man weiß, wo der Koffer ist und dass er am Ende auch wirklich ins Flugzeug eingeladen wird. Damit könnt ihr potentiell sogar euer Gepäck bis Nordkorea verfolgen:

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Thermo-Hygrometer

Ein Thermo-Hygrometer gehörte für mich in den letzten Jahren zu den besten Anschaffungen für den Haushalt. Denn ich sehe immer genau, wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Raum ist und wann ich wirklich lüften muss. Je nach Modell kann man die Hygrometer sogar ans WLAN oder eine App anschließen.

Ich nutze seit vielen Jahren die Modelle von ThermoPro und bin damit sehr zufrieden. Für drei Stück zahlt ihr auf Amazon derzeit rund 15 Euro und damit etwa 5 Euro pro Hygrometer.

Der Vorteil ist außerdem, dass ihr für die Geräte keine Basisstation oder Ähnliches benötigt. Batterie einstecken, Gerät aufhängen und schon funktionieren sie. Das ist sehr intuitiv und unkompliziert gelöst. Und um die Feuchtigkeit und Temperatur im Bade- oder Schlafzimmer zu messen, reichen die Teile auf jeden Fall.

Einziger Nachteil: Die Geräte laufen mit Knopfzellen, die ich regelmäßig wechseln muss.

Amazon Fire TV Stick (4K)

Mit dem Fire TV Stick bekommt ihr smartes Fernsehen in Form eines Sticks, den ihr hinten in den Fernseher steckt. Die Performance ist in der Regel deutlich besser als bei älteren oder langsamen Fernsehern. Damit lassen sich selbst ältere Fernseher noch aufrüsten und noch ein paar Jahre länger nutzen. Der Stick bietet etliche Streaming-Programme und Sender, die ihr über den Stick verwenden könnt. Praktisch ist, dass ihr den Amazon-Stick völlig ohne Prime-Abo nutzen könnt.

Kostenpunkt für den Stick: Rund 20 Euro.

Nervigstes Ärgernis: Startet ihr den Stick und landet im Start-Interface, seht ihr erst mal Amazons Werbung zu aktuellen Serien und Produkten. Das ist nervig, aber sobald ihr euch in Netflix und Co. eingeloggt habt, seht ihr davon nichts mehr.

Ebenfalls nicht zu unterschätzen: Der Stick ist so wuchtig, dass ich bei unserem Fernseher die Abdeckung auf der Rückseite nicht mehr montiert bekomme.

Alternativen wären übrigens Sticks von Roku und Waipu TV, diese sind aber aktuell nicht im Angebot und dadurch deutlich teurer erhältlich. Hier starten die Preise bei etwa 70 Euro.

Xbox Wireless Controller

Der beliebte offizielle Xbox-Controller ist derzeit offiziell im Angebot und kostet dadurch ziemlich genau 50 Euro. Im Vergleich zu den Joycons der Switch oder meinem DualSense sind diese Dinger wirklich fast unkaputtbar und haben bei mir schon das ein oder andere im Alltag miterlebt.

Der Anschluss über Xbox Wireless oder über Bluetooth läuft in der Regel unkompliziert ab. Manchmal haben wir aber im Alltag das Problem, dass sich ein Controller kurz verabschiedet und sich später wieder anmeldet. Was mir unter Windows fehlt: ein Indikator für den Akkustand.

Grundsätzlich gibt es auch weitere Controller-Alternativen neben dem Xbox Wireless Controller, etwa den 8Bitdo Ultimate 2, der aber mit rund 70 Euro derzeit deutlich teurer und auch nicht im Angebot ist. Ähnliches gilt auch für den Razer Wolverine V3, den ich im Alltag viel verwendet habe, der aber ebenfalls rund 80 Euro kostet.

AMD hat es offiziell gemacht: Der Ryzen 7 5800X3D kehrt auf den Markt zurück. Mittlerweile bekommt ihr die CPU bereits im Handel, aber nicht im Angebot beim Prime Day. Für wen sich der Kauf lohnt und für wen nicht, erfahrt ihr auf MeinMMO: AMD bringt eine seiner besten CPUs für Gamer zurück: Für wen sie sich lohnt und für wen nicht