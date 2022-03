In einer AMD-Grafikkarte sind 4 SSDs verbaut – Was genau bringt das?

Theoretisch, so erklärt der YouTuber, könnt ihr auf dem Speicher der Grafikkarte auch euer System installieren, ohne dass ihr zusätzlichen Speicher benötigt. Dafür ist die Grafikkarte aber offiziell nicht vorgesehen. Auch wenn ihr aktuell keine Chance auf eine Grafikkarte habt , solltet ihr euch also jetzt nicht unbedingt diese Karte kaufen.

Wofür braucht man so eine Grafikkarte? Die Radeon Pro SSG kostete zum Release 6.999 US-Dollar. Doch damals wie heute, sind die wenigsten User dazu bereit, tausende Euro für eine Grafikkarte zu bezahlen. Und mit der Radeon Pro SSG richtete man sich vor allem an Profis und Experten. Die Grafikkarte sollte sich vor allem für Personen interessant sein, die jede Menge Speicher benötigen. Dazu gehören etwa Grafiker oder Video-Editoren und nur bedingt Gamer.

Doch was bringt es, wenn man SSD-Speicher in eine Grafikkarte verbaut? Anthony Young, Editor und Writer bei Linus Tech Tips, hat sich das einmal angesehen. Auch hat er erklärt, warum ihr so eine Grafikkarte heute nicht mehr im Handel finden werdet. Das Video von Linus Tech Tips haben wir euch hier eingebunden:

Solid State Drives oder kurz SSDs werden in vielen Computern als Massespeicher eingesetzt. Auch in der PS4 und PS5 werden SSDs verbaut . Hier werden sie dann auf dem Mainboard montiert oder im Gehäuse befestigt. SSDs sind deutlich schneller und leistungsfähiger als herkömmliche Festplatten (HDDs).

Warum verbaut ein Hersteller in seine Grafikkarte 4 SSDs? Ein YouTuber hat sich die Grafikkarte von AMD einmal angesehen. MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt.

