Amazon verschenkt 17 kostenlose Spiele zum Prime Day – So bekommt ihr sie

Zum Prime Day von Amazon könnt ihr euch eine Reihe kostenloser Spiele für den PC sichern. Wir zeigen euch, welche das sind und wie ihr sie bekommt.

Was ist der Prime Day? Jedes Jahr gibt es den Prime Day von Amazon, bei dem zahlreiche Produkte reduziert erhältlich sind. Der Prime Day dauert vom 16.-17. Juli 2024.

Freunde des Gamings haben besonderen Grund zur Freude, denn mehrere Spiele gibt es kostenlos. Voraussetzung ist bloß, dass ihr Prime-Mitglied seid. Dann könnt ihr euch auf der entsprechenden Seite auf Amazon für eines oder mehrere Spiele entscheiden.

Je nach Titel werden sie eurer Amazon-Games-Bibliothek, GOG oder dem Epic Games Store hinzugefügt. Dazu müsst ihr eure Konten mit Amazon verknüpfen.

Einige der folgenden Spiele sind tatsächlich nur für den begrenzten Zeitraum des Prime Days kostenlos erhältlich. Andere bleiben länger im Angebot, wir weisen an der jeweiligen Stelle darauf hin.

Alle kostenlosen Spiele

Welche Titel sind kostenlos verfügbar? Für Gaming-Fans unterschiedlicher Genres hält der Prime Day kostenlose Spiele bereit:

Suicide Squad: Kill the Justice League

Ein recht aktuelles Spiel wird bereits verschenkt. Suicide Squad erschien erst am 30. Januar 2024. Es handelt sich um ein Service-Spiel mit Antihelden-Setting im Universum von DC. In der Stadt Metropolis kämpft ihr gegen allerlei Gegner und trefft verschiedene Charaktere aus den Comic-Vorlagen.

Ihr könnt das Spiel allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden spielen. Das Spiel war für Publisher Warner Bros. kein Erfolg, was wohl mit ein Grund dafür ist, dass es schon jetzt verschenkt wird. Das Angebot gilt nur für die Dauer des Prime Days.

Rise of the Tomb Raider

Hierbei handelt es sich um den zweiten Teil der Reboot-Reihe von Tomb Raider. Entwickelt wurde das Spiel wie schon seine Vorgänger von Crystal Dynamics. Ihr spielt abermals als Lara Croft. Das Abenteuer führt euch nach Sibirien, wo ihr die berühmte Stadt Kitezh finden sollt.

Ihr steuert Lara wie gewohnt aus der Third-Person-Perspektive, wobei das Gameplay aus einer Mischung aus Erkunden, Kämpfen und Rätseln besteht. Auch dieses Angebot gilt nur für die Dauer des Prime Days.

Chivalry 2

Die Fortsetzung des 2012 erschienenen ersten Teils entführt euch wieder in die Welt des Mittelalters. Auch im zweiten Teil werft ihr euch mit verschiedenen Waffen wie Schwertern, Äxten oder Bögen in große Schlachten mit 64 Spielern und kämpft um den Sieg.

Ihr spielt aus der Ego-Perspektive, was für ein gutes Mittendrin-Gefühl sorgt. Neben euren Waffen stehen außerdem Kavallerie und Belagerungswaffen zur Verfügung. Entwickelt wurde das Spiel von Torn Banner Studios und erschien 2021. Das Angebot im Rahmen der Prime Days gilt, ebenso wie bei den zuvor genannten Titeln, nur für 48 Stunden.

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Auch hier haben wir es mit der Fortsetzung eines sehr beliebten Spiels zu tun. Während der erste Teil noch von Bioware entwickelt wurde, entstand „The Sith Lords“ bei Obsidian, die ebenfalls für sehr gute Rollenspiele wie Fallout New Vegas oder Pillars of Eternity verantwortlich waren.

In Knights of the Old Republic II steht es euch frei, ob ihr einen guten oder bösen Charakter spielt. Ihr könnt ein Held mit einwandfreier Moral sein – oder ein fieser Bösewicht. Die Geschichte spielt fünf Jahre nach der Story des Vorgängers. Trotzdem müsst ihr den Vorgänger nicht kennen, weil die Handlung für sich funktioniert.

Dieses Spiel könnt ihr euch ab sofort und bis zum 14. August 2024 kostenlos holen.

Call of Juarez und Call of Juarez: Bound in Blood

Western-Spiele gibt es nicht sonderlich viele, von Perlen wie Red Dead Redemption oder Desperados mal abgesehen. Die Call-of-Juarez-Reihe schickt euch in Ego-Shootern in die staubige Western-Landschaft. Beide verfügbaren Spiele haben zwei Protagonisten zur Auswahl, die beide jeweils verschiedene Waffen und somit Spielstile mitbringen.

Es steht euch also frei, ob ihr lieber offensiv agiert, oder schleichend mit dem Bogen angreift. Das Angebot gilt bis zum 24. Juli 2024 im Fall von Call of Juarez. Bound in Blood ist bis zum 6. August kostenlos erhältlich.

Weitere kostenlose Spiele

Welche Spiele gibt es sonst noch? Neben den oben gelisteten Highlights gibt es einige weitere Titel, die ihr euch sichern könnt:

Alex Kidd in Miracle World DX: Das Remake eines 1986 erschienenen 2D-Platformers von SEGA. Kostenlos bis zum 11. September 2024.

Das Remake eines 1986 erschienenen 2D-Platformers von SEGA. Kostenlos bis zum 11. September 2024. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder´s Revenge: Ein Side-Scroller Beat ’em up alter Schule, das als Hommage an frühe Turtles-Spiele der 90er gedacht ist. Bis zum 14. August 2024 gratis erhältlich.

Ein Side-Scroller Beat ’em up alter Schule, das als Hommage an frühe Turtles-Spiele der 90er gedacht ist. Bis zum 14. August 2024 gratis erhältlich. Samurai Bringer: Ein Rogue-Lite, in dem ihr große Gruppen an Samurai und Dämonen bekämpft. Bis zum 9. Oktober gratis erhältlich.

Ein Rogue-Lite, in dem ihr große Gruppen an Samurai und Dämonen bekämpft. Bis zum 9. Oktober gratis erhältlich. Wall World: Ein Rogue-Lite, in dem ihr Minen erkundet und Tower-Defense-Elemente gegen angreifende Gegner nutzt. Ihr könnt euch das Spiel bis zum 1. Oktober 2024 kostenlos sichern.

Ein Rogue-Lite, in dem ihr Minen erkundet und Tower-Defense-Elemente gegen angreifende Gegner nutzt. Ihr könnt euch das Spiel bis zum 1. Oktober 2024 kostenlos sichern. Forager: Inspiriert von Spielen wie Stardew Valley oder Zelda erkundet ihr eine Open World samt Dungeons und craftet fleißig. Verfügbar ist das Spiel kostenlos bis zum 25. September 2024.

Inspiriert von Spielen wie Stardew Valley oder Zelda erkundet ihr eine Open World samt Dungeons und craftet fleißig. Verfügbar ist das Spiel kostenlos bis zum 25. September 2024. Card Shark: In diesem Kartenspiel-RPG arbeitet ihr euch bis in die obersten Ränge der französischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts hoch. Das Angebot gilt bis zum 25. September 2024.

In diesem Kartenspiel-RPG arbeitet ihr euch bis in die obersten Ränge der französischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts hoch. Das Angebot gilt bis zum 25. September 2024. Soulstice: In diesem Spiel spielt ihr zwei Schwestern, die in einem einzigen Körper wiedergeboren wurden. Eine düstere Welt wartet darauf, gerettet zu werden. Ihr könnt euch das Spiel bis zum 25. September 2024 holen.

In diesem Spiel spielt ihr zwei Schwestern, die in einem einzigen Körper wiedergeboren wurden. Eine düstere Welt wartet darauf, gerettet zu werden. Ihr könnt euch das Spiel bis zum 25. September 2024 holen. Heaven Dust 2: Hierbei handelt es sich um ein Zombie-Survival-Spiel, das an Klassiker wie Resident Evil erinnern soll. Es ist ein Mix aus Erkundung, Action und Rätseln. Das Spielt gibt es bis zum 25. September 2024 gratis.

Hierbei handelt es sich um ein Zombie-Survival-Spiel, das an Klassiker wie Resident Evil erinnern soll. Es ist ein Mix aus Erkundung, Action und Rätseln. Das Spielt gibt es bis zum 25. September 2024 gratis. Deceive Inc.: Ein Spiel mit Spionage-Setting, in dem das Genre des Hero-Shooters mit dem des Extraction-Shooters gemischt wird. Zusätzlich könnt ihr mit NPCs interagieren und euch zwischen ihnen verstecken. Deceive Inc. gibt es bis zum 21. August 2024 gratis.

Ein Spiel mit Spionage-Setting, in dem das Genre des Hero-Shooters mit dem des Extraction-Shooters gemischt wird. Zusätzlich könnt ihr mit NPCs interagieren und euch zwischen ihnen verstecken. Deceive Inc. gibt es bis zum 21. August 2024 gratis. The Invisible Hand: Freunde des Geldes können in diesem Spiel als Stockbroker massig Kohle scheffeln. Jede Taktik ist erlaubt, ihr solltet bloß aufpassen, euch nicht bei illegalen Machenschaften erwischen zu lassen. Kostenlos erhältlich bis zum 18. September 2024.

Freunde des Geldes können in diesem Spiel als Stockbroker massig Kohle scheffeln. Jede Taktik ist erlaubt, ihr solltet bloß aufpassen, euch nicht bei illegalen Machenschaften erwischen zu lassen. Kostenlos erhältlich bis zum 18. September 2024. Tearstone: Thieves of the Heart – CE: Ein Puzzle-Adventure, in dem ihr euch auf die Suche nach einem verschwundenen Herz macht. Holt euch das Spiel gratis bis zum 24. Juli 2024.

Das waren alle Spiele, die ab heute im Rahmen des Prime Days und teilweise auch darüber hinaus kostenlos verfügbar sind. Ist etwas dabei, was euch interessiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr im Rahmen des Prime Days auf der Suche nach Schnäppchen seid, solltet ihr ein wachsames Auge auf Betrüger haben – auf MeinMMO haben wir dazu ein paar Tipps für euch.