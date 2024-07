7 gute Spiele für die PS5, die ihr am Prime Day für weniger als 30 Euro bekommt

Ihr sucht Nachschub für eure PS5? Am Prime Day könnt ihr sparen und teilweise bekommt ihr die Spiele günstiger als im PS Store.

Am Prime Day 2024 sind etliche Spiele für die PS5 deutlich günstiger auf Amazon zu finden. MeinMMO stellt euch eine handvoll Spiele für eure PS5 vor, die ihr derzeit billiger bekommt. Wir stellen euch die Stärken und Schwächen der Spiele vor und sagen euch, ob sich das Spiel für euch lohnen könnte.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage schickt euch ins Bagdad des 9. Jahrhunderts. Dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle von Basim, mit dem ihr durch die Stadt schleicht und kämpft.

Mirage besinnt sich wieder stärker auf das alte Gameplay der Vorgänger und ist weniger ein Action-RPG wie Valhalla oder Odyssey. Der Fokus liegt wieder stärker auf Schleichen als auf dem Kampf.

Viele Tester kritisieren jedoch, dass Mirage viel zu wenig neue Ideen anbietet und sich das Gameplay auf Dauer ständig wiederholt. Hinzu kommt die mittlerweile veraltete Technik, die man auf jeder Plattform spüre. Das berichten etwa die britischen Kollegen von PCGamer.com.

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb hat sich eine treue Nutzerschaft auf Steam aufgebaut. Bei knapp 1.800 Reviews wird das Spiel mit 96 % „äußerst positiv“ bewertet.

Cult of the Lamb versetzt die Spieler in die Rolle eines besessenen Lamms, mit dem ihr euren Zirkel aufbauen müsst.

Octopath Traveler II

Octopath Traveler II ist ein JRPGs mit rundenbasierenden Kämpfen. Das Spiel baut auf den gleichen Stärken auf wie der Vorgänger, welchen ihr übrigens nicht gespielt haben müsst. Die Kämpfe bieten euch reichlich taktische Möglichkeiten, die ihr jeweils mit vier Charakteren bestreiten müsst. Lob gibt es vor allem für die wunderschöne Grafik und die mitreißende Geschichte. Auf Steam wird das Spiel bei knapp 9.000 Bewertungen mit “äußerst positiv” (98 %) bewertet.

Auf reddit kritisieren einige Spieler, dass das Spiel insgesamt viel zu leicht sei. Die Bosse wirken uninspiriert und der Hintergrund ist reine Staffage ohne wirklichen Inhalt, mit dem ihr interagieren könntet. Die 8 Protagonisten im Spiel wirken sehr oberflächlich und einige vermuten, dass eine Reduktion auf 6 Personen mehr Tiefe für die anderen Charaktere gebracht hätte

Remnant 2

Remnant 2 ist ein knackiger Third-Person-Shooter, der sich sowohl Solo als auch im Koop erleben lässt. Teil 2 baut auf die Stärken des Vorgängers auf, übernimmt aber auch einige Schwächen des Vorgängers. Das Balancing ist überzeugend und es gibt jede Menge Loot zum Sammeln.

Die Story ist nur schmückendes Beiwerk und die Performance macht keinen sehr guten Eindruck. Sucht ihr „nur“ einen knackigen Koop-Shooter, dann dürfte euch Remant 2 für viele Stunden unterhalten. Auf Steam bekommt der Shooter bei rund 37.000 Bewertungen eine „sehr positive“ Bewertung (84 %).

Sea of Stars

Sea of Stars wird auf Steam bei rund 8.000 Bewertungen mit 88 % (sehr positiv) bewertet. Lob gibt es von den Spielern vor allem für die starken Charaktere und das hervorragende Spieldesign.

Kritik gibt es an dem langsamen Tempo des Spiels, insbesondere daran, dass Sea of Stars ewig braucht, bis es wirklich in Fahrt kommt. Jay Peters von TheVerge erklärt in seiner Review etwa, dass die ersten 10 Spielstunden langweilig und völlig uninspriert wirken. Man braucht einen wirklich langen Atem, bis man die Stärken des Spiels erkennt. Außerdem müsst ihr jede Menge Text lesen.

Aliens: Dark Descent

Alien: Dark Ascent ist ein Squad-Shooter, den ihr aus der Iso-Perspektive steuert. Vor jeder Mission baut ihr euer Team aus 4 Personen auf und rüstet eure Leute mit Waffen und Gadgets aus, bevor ihr euch in den Kampf gegen die Aliens stürzt. Der Shooter wird auf Steam bei mehr als 10.000 Bewertungen immerhin mit “sehr positiv” (88 %) bewertet.

Das Spiel ist bereits auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ziemlich knackig und ihr solltet Frustpotential mitbringen, wenn ihr euren alten Spielstand mehrfach neu laden müsst. Im Vergleich zur beliebten Xcom-Reihe wirkt Dark Ascent auch nicht so atmosphärisch dicht und spielerisch durchdacht. Das erklären etwa die deutschen Kollegen von Eurogamer.de.

Trine 5 – A Clockwork Conspiracy

Mit Trine 5 bekommt ihr bereits den 5. Teil der beliebten Jump-and-Run-Reihe. Erneut schlüpft ihr in die Rolle von Amadeus (Zauberer), Pontius (Krieger) und Zoya (Diebing/Bogenschütze) und kämpft und rätselt euch durch verschiedene Level.

Trine 5 besticht vor allem durch seine wahnsinnig schöne Präsentation und bietet reichlich Rätsel, die ihr lösen müsst. Ebenfalls ein Pluspunkt ist die sehr gute deutsche Sprachausgabe. Auf Steam wird das Spiel bei 1.500 Bewertungen mit “sehr positiv” (92 %) rezensiert.

Bei Kämpfen bietet auch Teil 5 weiterhin nur das absolute Minimum an: Diese sind wenig taktisch und sind anspruchslos. Ebenfalls schade ist, dass die Story unter der Erwartung bleibt.

