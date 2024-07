Als Fan von Animal Crossing stand dieser Mini-Lautsprecher ganz oben auf meiner Wunschliste – zum Prime Day gibt es ihn 33 % günstiger

All of Us Strangers – Trailer zum emotionalen Drama auf Disney+

Two and a Half Men – Trailer zur 11. Staffel mit Jon Cryer und Ashton Kutcher

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 2

Those about to Die – Trailer zur Gladiatoren-Serie mit Regisseur Roland Emmerich

Fallt am Amazon Prime Day nicht auf Betrüger und Scam herein – Auf diese Hinweise solltet ihr unbedingt achten

Außerdem ergänzt der Mini-Lautsprecher in PC-Optik optimal mein Cozy Setup. Solltet ihr also auf der Suche nach einem Hingucker für euren Schreibtisch sein oder vielleicht sogar nach einem neuen Deko-Objekt für euch als Streamer suchen, könnte der Lautsprecher etwas für euch sein.

In der dazugehörigen App konnte ich mir so ein Programm aus Bildern zusammenstellen, die beim Zocken nacheinander abgespielt werden. Dadurch kann ich langweilige Ladebildschirme oder andere Wartezeiten mit dem Betrachen der süßen Animationen überbrücken.

Alice Through the Fey Realm ist das Projekt einer Gruppe von Studenten

Der Tanz der Drachen erklärt: Staffel 2, Folge 4 von House of the Dragon

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to