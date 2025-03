Spieler berichtet, wie ein 22 Jahre altes MMORPG moderne Games für ihn ruiniert hat

Um welches MMORPG geht es? Das Lieblings-MMORPG des Reddit-Users ist Shadowbane. Dabei handelt es sich um ein Free-to-Play-Spiel von Ubisoft, das im März 2003 an den Start ging. Leider wurden die Server am 1. Juli 2009 abgeschaltet.

Eine unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds hat eine Besonderheit, die sie an die Spitze der Tier List bringt, und kaum einer weiß es

Leider wurden die Server des Spiels geschlossen. Seitdem breite sich eine Leere in seinem Herzen aus und alle MMORPGs, die er danach spielte, hätten sich wie eine billige Kopie seines Lieblingsspiels angefühlt. Er hätte nie die gleiche Aufregung verspürt, wie er es damals in seinem liebsten MMORPG tat.

Was für ein Phänomen beschreibt der Spieler? Im Reddit-Forum schreibt ein User, dass ein Spiel alle zukünftigen Videogames für ihn ruiniert habe. Er habe für mehrere Monate ein MMORPG als Teenager gespielt und ist vollkommen in dem Spiel aufgegangen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to