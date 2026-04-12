Einige MMORPGs setzen heute auf Nostalgie. Viele Spieler wünschen sich eine klassische Erfahrung zurück. Das scheint auch bei einem südkoreanischen MMORPG zu funktionieren, denn die neue Veröffentlichung des uralten Lineage generiert ganz schön hohe Einnahmen.

Um welches MMORPG geht es? Am 7. Februar 2026 veröffentlichte NCSoft Lineage Classic in Taiwan und Südkorea. Das MMORPG ist eine neue Version des originalen Lineage aus dem Jahre 1998. Es ist also eine neue Version, wie etwa Classic bei WoW.

Lineage Classic scheint auch gut zu funktionieren. Zumindest für den südkoreanischen Publisher NCSoft, denn das neue alte MMORPG spült ziemlich viel Geld in die Kasse und das sogar täglich.

Video starten Lineage W im Trailer Autoplay

Eine ziemlich erfolgreiche Rückkehr

Wie viel Geld macht Lineage Classic aktuell? Das koreanische Wirtschaftsmagazin MTN berichtete am 9. April 2026, dass Lineage Classic einen positiven Trend aufzuweisen scheint. So habe das Spiel laut den Infos des Magazins tägliche Einnahmen von bis zu 9 Milliarden Won überschritten und nähere sich den 10 Milliarden Won, das wären etwa 5,7 Millionen Euro.

Laut MTN hat das MMORPG eine Höchstzahl von 400.000 gleichzeitigen Spielern erreicht. In nur 3 Wochen nach Release soll das Spiel bereits 50 Milliarden Won, etwa 29 Millionen Euro, eingenommen haben.

Auch Lineage M soll sich in einem positiven Aufschwung befinden. Zusammen mit Lineage Classic sollen beide Spiele 15 Milliarden Won täglich einnehmen, also etwa 8,6 Millionen Euro. Lineage M ist ein Open-World-MMORPG für mobile Plattformen.

Was ist Lineage Classic für ein Spiel? Lineage Classic möchte die ursprüngliche Erfahrung des originalen MMORPGs zurückholen. Es wird aus einer isometrischen Perspektive gespielt und erinnert visuell an Spiele wie Diablo 2. Das Spiel besitzt 4 Klassen: Monarch, Ritter, Elf und Magier. Im Spiel könnt ihr Allianzen gründen und Belagerungen abhalten.

Das Spiel setzt auf ein monatliches Abo von knapp 20 €. Zusätzlich dazu gibt es Mikrotransaktionen, die laut chosun.com aber keinen Einfluss auf die Balance oder kompetitive Natur des MMORPGs haben sollen.

Wird Lineage Classic auch in Deutschland starten? Bisher gibt es keine offiziellen Ankündigungen über einen westlichen Release von Lineage Classic. Viele MMORPG-Fans warten wohl auch auf den westlichen Release von Aion 2. Das andere NCSoft-MMORPG soll noch dieses Jahr global erscheinen, aber bereits vorher ändert es seine Klassen: Noch bevor ihr spielen könnt, ändert Aion 2 seine Klassen komplett