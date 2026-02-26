Eine der besten Alternativen zu Diablo verspricht gewaltiges Update, bringt über 60 neue Bosse, um das ARPG danach zu beerdigen

Grim Dawn feiert sein 10. Jubiläum und spendiert passend dazu ein gewaltiges Update. Das soll der letzte, triumphale Abschied für das beliebte Action-RPG werden.

Was ist Grim Dawn für ein Spiel? Grim Dawn ist 2016 erschienen und wurde von Crate Entertainment sowohl entwickelt als auch veröffentlicht. Es ist ein klassisches ARPG, das auf eine Story, ein tiefgreifendes Klassensystem und komplexe Builds setzt. Auf Steam sammelte das Spiel in den zehn Jahren über 100.000 Bewertungen, die insgesamt zu 93 % positiv sind.

Zwar lässt sich Grim Dawn im Koop mit Freunden zocken, der Multiplayer ist jedoch optional. Das Spiel verzichtet auf saisonale Inhalte und setzt stattdessen auf DLCs. Mit „Fangs of Asterkarn“ steht nun die dritte und finale Erweiterung an, mit der die Entwickler Grim Dawn endgültig abschließen wollen, obwohl dieser Plan eigentlich schon nach dem jüngsten DLC feststand.

Zuletzt ist die Erweiterung „Forgotten Realms“ im März 2019 erschienen:

Neuer DLC ist mehr als doppelt so groß wie der vorige

Ursprünglich dachten die Entwickler, Grim Dawn sei nach der zweiten Erweiterung „Forgotten Gods“ fertig. Es habe sich wie das perfekte Ende angefühlt, inklusive epischer Bosse und einem Endgame-Modus, um die Grenzen der Builds zu testen. Doch die Spielerzahlen stiegen weiter an, woraufhin das Team entschied, einen weiteren DLC zu bringen.

Das planen die Entwickler mit dem finalen DLC: Laut Crate Entertainment befinde sich die Entwicklung von Fangs of Asterkarn auf der Zielgeraden. Es sei eine Untertreibung, Fangs of Asterkarn nur als „eine weitere Erweiterung“ zu bezeichnen, weil sie schlichtweg so riesig sei. „Eure Reise in das Land der Kurn wird sich über 5,5 Quadratkilometer erstrecken. Zum Vergleich: Das sind 76 % der Größe des Hauptspiels, 170 % so groß wie Ashes of Malmouth und 223 % so groß wie Forgotten Gods“, erklärt der Entwickler in einem Forum-Post.

Was sind die Inhalte des DLCs? Der dritte und finale DLC wird neue Inhalte in Grim Dawn bringen, aber auch ein paar technische Upgrades:

Ein neues Gebiet von 5,5 km² (entspricht 76 % der Größe des ursprünglichen Hauptspiels)

Neuer anpassbarer Spielmodus, der die gesamte Welt (18 km²) zum „Endgame-Spielplatz“ macht

Einführung der 10. Meisterschaft (insgesamt 45 mögliche Klassenkombinationen) Führt erstmals Gestaltwandlung ein

Über 60 neue Bosse und Minibosse, viele mit einzigartigen Modellen und Animationen

Über 370 neue, einzigartige Gegenstände und 116 Monster Infrequents

8 neue Nemesis-Monster und 3 neue Superbosse

Neues Alchemie-System mit anpassbaren Tränken

Neuwürfeln von Affixen

Überarbeitetes Lagerfach (Stash) – deutlich mehr Platz und bessere Organisation für Loot

Modernes, skalierbares UI

Wann genau der DLC erscheint, bleibt vorerst offen. Tatsächlich war der Release bereits für Winter 2025 geplant, man hat da aber bereits vermutet, dass es eher Frühjahr oder sogar Sommer 2026 werden würde. „Da wir keinen Publisher haben, der uns feste Meilensteine setzt, haben wir die Möglichkeit, uns Zeit zu lassen und es richtigzumachen“, erklärten die Entwickler in einem Forum-Post im Juni 2025.

Wer auf starke Storys, Quests und Koop-Action steht, macht mit Grim Dawn nichts falsch. Falls ihr dennoch nach weiteren Alternativen sucht, die in die Richtung von Diablo gehen, lohnt sich ein Blick in unsere Übersicht. Die Spiele sind im Bereich der Action-RPGs angesiedelt, bieten im direkten Vergleich zu Diablo aber auch andere Features: Spiele wie Diablo – Die besten Alternativen zu Diablo 4