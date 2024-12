Aktie der Firma hinter Elden Ring fällt, nachdem Sony sie doch nicht übernimmt

Zuletzt machten Nachrichten um eine Übernahme der „Kadokawa Corporation“ durch Sony die Runde. Doch der Deal läuft jetzt anders, als gedacht. Schon jetzt reagiert der Aktienmarkt.

Das war die Situation: Im November berichtete Reuters, dass Sony sich in Gesprächen mit der Kadokawa Corporation befinde. Diese japanische Firma hält Anteile an vielen anderen Firmen und ist unter anderem mit 69,99 % an FromSoftware beteiligt – den Schöpfern von Elden Ring und anderen Souls-Spielen. Sie hält aber auch Anteile an vielen anderen Firmen, die im Bereich Bücher, Filme, Anime und eben Videospielen tätig sind.

Zu dem Zeitpunkt wurde von einem möglichen Kauf der Firma durch Sony gesprochen. Darauf reagierte auch der Aktienmarkt prompt: Der Marktwert der Kadokawa-Aktie stieg auf ein Allzeithoch.

Heute sieht es aber wieder ganz anders aus.

Deal zwischen Kadokawa und Sony läuft anders als erwartet – Aktie reagiert

Das ist jetzt der Deal: Sony gab am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt, 50 Milliarden Yen (rund 307 Mio. Euro) in Kadokawa zu investieren. Damit würde Sony seine Anteile auf 10 % erhöhen und so der größte Anteilseigner der Firma werden. Eine Übernahme ist das allerdings nicht.

Durch den Deal wollen beide enger zusammenarbeiten, um den Wert der IPs beider Firmen weltweit zu erhöhen und beispielsweise gemeinsame Investitionen in Content zu tätigen, neue Creators zu finden und die IPs zusammenzubringen. Unter anderem spricht Sony davon, dass man darüber diskutieren wolle, in Zukunft möglicherweise Kadokawa-IPs als Filme oder TV-Dramen umzusetzen.

Was macht die Aktie? Auf dem Aktienmarkt ist die Kadokawa-Aktie vorerst gefallen, nachdem sie rund um die Kauf-Gerüchte auf ihr Allzeithoch von 4.505 Yen gestiegen war. Nach diesem Hoch sank der Aktienwert sowieso schon in Maßen, in Folge der Ankündigung des neuen Deals kam es aber zu einem merklicheren Absturz. Während die Aktie am Donnerstag noch bei 4.389 Yen lag, ist sie nun auf 3.689 Yen beziffert. Vor dem Anstieg rund um die Kauf-Gerüchte lag der Wert der Aktie bei 3.045 Yen.

Hier bleibt abzuwarten, wie sich der Wert weiter entwickelt – genauso, wie abzuwarten bleibt, was der Deal zwischen Kadokawa und Sony letztlich ergibt. Hier kann man derzeit nur spekulieren. Viele Spieler wünschen sich eine Serie oder einen Film zu Elden Ring – vielleicht wäre das ja interessant? Zumindest hat sich George R.R. Martin schonmal zu dem Thema geäußert.