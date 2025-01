Entwickler von Aion Classic äußern sich zur Sorge der Spieler, die Pläne für 2025 könnten die Asmodier vernichten

Mit der ersten Roadmap für 2025 kündigten die Entwickler von Aion Classic auch Server-Zusammenlegungen an. Ein Teil der Community reagierte mit der Befürchtung, dass man so die Fraktion der Asmodier vollends auslöschen würde. Jetzt reagiert Gameforge mit einem Statement auf diese Sorge.

Was hatten die Entwickler angekündigt? Mit der ersten Roadmap für das Jahr 2025 stellten die Verantwortlichen von Aion Classic kommende Events, Content-Update 3.7 sowie die Pläne für eine anstehende Server-Zusammenlegung vor.

Konkret sollen im ersten Quartal 2025 die Bevölkerungen der Server Atreia und Tahabata auf einem komplett neuen Server von Aion Classic zusammengeführt werden. Nach der Ankündigung reagierte ein Teil der Community mit Sorge auf die Merges. Die Fraktion der Elyos ist in der klaren Überzahl. Dieses Ungleichgewicht könnte sich durch die Aktion noch verschlimmern, befürchten einige Spieler.

Der Trailer zu Aion Classic:

Statement von Gameforge

Wie reagieren die Entwickler auf die Sorge? MeinMMO hat ein umfassendes Statement der Gameforge-Verantwortlichen erreicht, in dem die Entwickler auf das Fraktionsverhältnis, aktuelle Spielerzahlen und die geplanten Server-Merges eingehen.

Zum Fraktionsgleichgewicht in Aion Classic erklärt Gameforge:

Das Gleichgewicht zwischen den Fraktionen ist ein entscheidender Faktor für ein faires und mitreißendes Spielerlebnis in Atreia, weshalb wir dieses Thema kontinuierlich beobachten und Maßnahmen ergreifen, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten. Wir möchten auf die jüngsten Diskussionen zur Fraktionsbalance eingehen. Die Bevölkerungszahlen der Fraktionen unterscheiden sich je nach Server, allerdings variiert das Ausmaß. Einige Spieler haben beobachtet, dass Elyos etwa in Apheta Beluslan oder bei Schlachten in Laphsaran häufig die Oberhand behalten. Dies lässt sich teilweise auf die größere Spielerschaft zurückführen, die wiederum eher zu Top-Leistungen tendiert. Gleichzeitig gibt es jedoch zahlreiche hochstufige und erfahrene Asmodier, deren taktische Koordination und Führungsstärke entscheidend zum Ausgang von Schlachten beitragen können – damit bleibt der Erfolg für beide Fraktionen greifbar. Gameforge in einem Statement für MeinMMO

Ein großer Teil der PvP-Inhalte von Aion Classic ist zudem so designt, dass das Fraktionsverhältnis an sich gar keine Rolle spielt. Darüber hinaus sind – auch in Zusammenarbeit mit NCSoft – Maßnahmen geplant, um das Gleichgewicht zwischen den beiden Fraktionen in Zukunft weiter zu unterstützen. Im Statement heißt es:

Wichtig ist zudem der Hinweis, dass der geplante Server-Merge die PvP-Dynamik nur bedingt verändern wird. Die meisten PvP-Aktivitäten finden auf dem gemeinsamen „Battlefield“-Server statt, auf dem alle Fraktionen frei gegeneinander antreten können. Das sorgt dafür, dass Spieler unabhängig von Server und Fraktion Zugang zu spannenden und wettbewerbsorientierten PvP-Erlebnissen haben. Um das Fraktionsgleichgewicht weiter zu unterstützen, haben wir 2024 bereits mehrere Anpassungen und Events ins Leben gerufen, die allen Spielern mehr Beteiligung ermöglichen sollen. Auch nach dem Server-Merge werden wir auf Basis der dann vorliegenden Spielerzahlen weitere Initiativen einführen. Es ist zudem erwähnenswert, dass der Zusammenschluss mit dem Tahabata-Server ein von der Community lange gewünschter Schritt war, um unterschiedliche Bevölkerungszahlen anzugleichen und PvE- wie PvP-Gelegenheiten zu verbessern. Gameforge in einem Statement für MeinMMO

Laut des Statements von Gameforge soll die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler im vergangenen Quartal übrigens stetig gestiegen sein – was durch die regelmäßigen Updates und Events zu erklären ist, die das Team für Aion Classic bereitstellt. Wir danken den Verantwortlichen für die Ausführungen und drücken die Daumen, dass man mit dem Merge alle gesteckten Ziele erreichen kann!

Während die MMORPG-Oldies Aion und Aion Classic also weiterhin um neue Inhalte erweitert werden, wartet die MeinMMO-Redaktion vor allem auf den Release der Fortsetzung, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 erscheinen soll. Aion 2 setzt dabei einen großen Fokus auf PvE und ein Geschäftsmodell wie Throne and Liberty.