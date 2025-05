Zwei Länder in Europa haben eine 478 km lange Grenze, die mitten durch die Häuser der Bewohner verläuft

Die Niederlande und Belgien haben eine gemeinsame Staatsgrenze, die teilweise mitten durch die Häuser der Bewohner verläuft. Der Grund dafür ist historisch gewachsen. Heute ist die Besonderheit der Staatsgrenze eine Touristenattraktion.

Um welche Länder geht es? Die Niederlande und Belgien, beides deutsche Nachbarn, teilen sich eine gemeinsame Grenze, die über 478 Kilometer verläuft. Diese Grenze gilt mehr oder weniger seit dem 4. Oktober 1830, als Belgien seine Unabhängigkeit ausgerufen hatte.

Eine Besonderheit der Staatsgrenze stellt jedoch der Grenzverlauf zwischen Gemeinden Baarle-Nassau (Niederlande) und Baarle-Hertog (Belgien) dar. Denn hier verlaufen die Grenzen teilweise quer durch Wohnungen und Geschäfte. Und das hat vor allem historische Gründe.

Grenzverlauf stammt aus historischer Zeit und wurde 1843 festgelegt

Warum ist die Grenze so chaotisch? Der teilweise sehr chaotische Grenzverlauf stammt aus historischer Zeit. Denn die Herren von Nassau (heute Breda) und die Herzöge von Brabant schlossen im Mittelalter zahlreiche Verträge und Vereinbarungen, wo es um Landtausch und den Verkauf von Parzellen ging. Dadurch entstand ein buntes Gemisch aus Territorien.

Nach der Unabhängigkeit Belgiens gehörten aber plötzlich einige Gebiete zu Belgien und andere zur Niederlande. Die endgültige Aufteilung wurde im Rahmen der Grenzregelungen im Vertrag von Maastricht 1843 ratifiziert. Seitdem stehen die Grenzen mehr oder weniger fest.

Aus diesem Grund liegt das belgische Baarle-Hertog als Enklave mitten in den Niederlanden und auch einzelne kleinere Gebiete gehören heute zu Belgien.

Woran sieht man den Grenzverlauf? Um die Grenzverläufe zu zeigen, hat man in Baarle-Nassau und Baarle-Hertog gleich mehrere Maßnahmen getroffen:

Die Grenzverläufe werden mit Grenzsteinen markiert, die man dann in der Pflasterung der Straßen erkennen kann. Teilweise verlaufen diese quer durch Wohnungen und Geschäfte.

Der Stil der Hausnummern ist in beiden Ländern unterschiedlich. Oft zeigt die niederländische oder belgische Flagge neben der Hausnummer an, zu welchem Land sie gehört.

Heute sind die Grenzen, die quer durch die Wohnungen und Geschäfte gehen, vor allem eine Touristenattraktion und lösen unter Touristen und Personen immer wieder Staunen und Belustigung aus. So erklärte etwa jemand auf Reddit:

Wenn Sie sich also mit Ihrem Ehepartner streiten, können Sie schreien: ‘Das war’s, ich ziehe nach Belgien!’

Und ein weiterer Nutzer kommentiert die seltsamen Grenzen mit:

Mach deine Hausaufgaben oder ich schicke dich ins Ausland!

Gibt es solche Gebiete auch in Deutschland? Ja, das bekannteste Beispiel für so eine Enklave ist Büsingen am Hochrhein. Büsingen ist eine deutsche Gemeinde am rechten Ufer des Rheins und vollständig von Schweizer Staatsgebiet umgeben.

Ein Schotte schwärmt von einem südamerikanischen Land und wird damit reich. Was niemand weiß: Das Land existiert auf keiner Landkarte. Doch irgendwann fliegt der Schwindel auf und er landet sowohl in Frankreich als auch in England im Gefängnis: Ein Schotte wird zum Millionär, weil er ein erfundenes Land gleich zweimal verkauft