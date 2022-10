Ex-Chef von Diablo 3 erklärt, wie Activision das Studio Blizzard verändert hat: „Wie kochendes Wasser für den Frosch“

Der Publisher Activision hat im Dezember 2007 das Gaming-Studio Blizzard gekauft und wurde zu Activision Blizzard. 15 Jahre später glauben viele Spieler: Schon mit dem Kauf begann der Abstieg des geliebten Gaming-Titans. Die Gier nach Profit rückte in den Vordergrund, bis Pay2Win-Titel wie Diablo Immortal herauskamen. Der frühere Lead Designer von Diablo 3, Jay Wilson, unterstreicht jetzt diese Lesart der letzten 15 Jahre Blizzard in einem Talk.

Woher stammen die Informationen? Auf der „Portland Retro Gaming Exo“ haben sich am 15. Oktober drei Veteranen der Spiele-Entwicklung auf einem Panel unterhalten. Die Herren gehörten alle mal zu Blizzard und Diablo 3.

Matt Uelman hat die Musik und das Sound-Design übernommen

Matt Householder war Producer bei Blizzard North

Jay Wilson war der Lead Designer von Diablo 3

Der Talk ist auf YouTube als 47-minütiges Video zu sehen (via youtube). Die Seite PcGamer hat wichtige Punkte des Talks zusammengefasst.

Schon immer Ärger zwischen Blizzard North und South

Warum wurde Blizzard North geschlossen? Es gab offenbar schon immer einen Konkurrenz-Kampf zwischen Blizzard North, wo all die Jahre Diablo gemacht wurde, und Blizzard South, wo WoW entstand und wo auch heute noch das Hauptquartier von Blizzard liegt.

Householder sagt:

Wir bei Blizzard North nannten uns selbst BN – Wir nannten Blizzard South BS. Matt Householder, Producer

Dazu muss man wissen: „BS“ ist eine Abkürzung, die im Englischen für Bullshit steht – für „dummes Gelaber“.

Jay Wilson ergänzt: Auch im Hauptquartier von Blizzard hätte man einige unfreundliche Namen für Blizzard North gekannt.

Sieht so friedlich aus, haben aber einiges zu sagen.

WoW hat mehr Geld verdient, als die CIA mit dem Verkauf von Crack

In jedem Fall sei die Entscheidung, Blizzard North zu schließen, von Blizzard selbst getroffen worden, nicht etwa von Vivendi oder Außenstehenden, wie es oft berichtet werde. Die Machtverhältnisse hatten sich durch den Erfolg von WoW radikal verschoben.

Komponist Uelman erklärt:

WoW hat damals mehr Geld verdient, als die CIA, als sie 1998 Crack verkauft hat. Und so hatte Mike Morhaime, den ich mochte, all das Geld und all die Macht in der Situation. Und vielleicht war es keine unangemessene Handlung – egal, wie es dann gelaufen ist. Es war vielleicht zu der Zeit die richtige Entscheidung. Matt Uelmen, Music & Sound

Hier lässt man also Activision vom Haken. Offenbar hat sich Blizzard North damals selbst zerlegt, weil die Väter des Spiels in eine andere Richtung wollten und Blizzard verließen.

Heroes of the Storm spürte den Druck von Activision Blizzard

Wie war es dann mit Activision? Wilson sagt, es war nicht so, als hätte sich mit dem Kauf durch Activision sofort etwas verändert, sondern der Wandel kam über die Zeit: Er benutzt die Analogie eines Frosches in kochendem Wasser:

Wenn man den Frosch in brodelndes Wasser wirft, wird er rausspringen

Wenn man das Wasser langsam erhitzt, dann wird der Frosch die drohende Gefahr nicht bemerken und langsam zu Tode gekocht.

Der Effekt von Activision auf Blizzard war so wie bei einem Frosch in kochendem Wasser: Am Anfang merkt man nichts. Aber später, als die Geschäftsmodelle für die Produkte fortschritten, wurde der Einfluss deutlicher und deutlicher. Auf den neuen Produkten […] lastete ein enormer Druck, zu liefern. Jay Wilson.

Gerade das Free2Play-Spiel Heroes of the Storm sei in Meetings mit Activision zerstört worden – die wollten nur wissen, was am Ende rauskommt, wie man noch mehr herausholen kann.

Diablo 3 sei davon nicht so betroffen gewesen, das hätte ja ein Premium-Modell in der Packung verfolgt.

Doch schon zu der Zeit hätte sich Activision Blizzard für Diablo Immortal sehr interessiert – das sei alles „Activision Blizzard“ gewesen. Sie wollten „sehr stark“ ein Free2Play Diablo, erklärt Wilson.

Top-Kräfte gehen aus Frust über Activision

Wie wirkte sich das auf Blizzard aus? Laut Wilson hätten, seiner Meinung nach, viele Führungskräfte bei Blizzard nach und nach das Unternehmen verlassen, weil sie über die Neuausrichtung von Activision frustriert waren.

Es ging jetzt nicht mehr darum, die Produkte besser zu machen – sondern es stand im Vordergrund, mehr Geld zu verdienen:

Es gibt viele schlechte Sachen bei Blizzard und es gibt viele tolle Dinge, aber die beste Sache war: Als ich bei Blizzard war, gab’s den Spruch: Wir wollen immer die Jungs mit den weißen Hüten sein, wir wollen immer die Guten sei. Also wenn wir Geld von unseren Spielern wollen – und natürlich wollen wir das, wir sind eine Firma – aber wir wollten immer Geld für etwas nehmen, von dem wir dachten, es sei vernünftig. Das kam in Konflikt mit einigen der Ideen von Activision. Jay Wilson

Das steckt dahinter: Was Wilson sagt, deckt sich vollständig mit anonymen Insider-Berichten über das, was bei Activision Blizzard passiert, und es deckt sich mit den Nachrichten aus dem Studio, die wir beobachten können und die offiziell bestätigt sind.

Praktisch alle bekannten Namen haben in den letzten Jahren Blizzard verlassen: David Brevik, Mike Morhaime, Ben Brode, Jeff Kaplan, Tom Chilton, Ghostcrawler, Chris Metzen – die Liste ist endlos.

Schon vor 4 Jahren kamen Berichte auf, Activision achte mittlerweile viel stärker auf das Geld:

Blizzard sei vor Activision stark auf Qualität fokussiert gewesen, habe so lange entwickelt, bis Dinge „fertig“ sind

Activision sei aber unzufrieden damit, dass Blizzard so wenige neue Spiele veröffentlicht, mache Druck und streiche Stellen zusammen, die nicht direkt mit der Entwicklung von Games zusammenhängen

Vor 2 Jahren erschien ein großer Bericht, dass bei Blizzard einiges im Argen liegt, weil der Frosch wohl doch bemerkte, wie heiß das Wasser war, in dem er mittlerweile saß:

