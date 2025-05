In einem neuen düsteren Action-Spiel auf Steam metzelt ihr euch als Ritter mit Freunden durch finstere Dungeons

Im September startet die Kickstarter-Kampagne zu Ad Mortem: Einem Action-Spiel auf Steam, in dem ihr euch mit Freunden durch eine düstere, mittelalterliche Fantasy-Welt metzelt.

Was ist das für ein Spiel? Ad Mortem (Latein für „Zum Tod“) ist ein neues Action-Game, das stark an Multiplayer-Titel wie Chivalry oder Mordhau erinnert. Doch anstatt wie diese auf ein realistisches Mittelalter-Setting zu setzen, erwartet euch hier düstere Fantasy mit fiesen Monstern.

Einen Trailer zu Ad Mortem seht ihr übrigens hier:

Brachiale Koop-Action in einer trostlosen Fantasy-Welt

Worum geht es in dem Spiel? Der erste Trailer zu Ad Mortem macht bereits klar, dass die Spielwelt von Contrara ein düsterer, trostloser Ort ist. Ihr seid eine der sogenannten „Vessels“ – seelenlose Hüllen, die auf ewig an das Land gebunden und zum Kämpfen verdammt sind.

Jene Kämpfe dürften auch das Highlight des Spiels werden. Die sehen nämlich schon im Trailer richtig gut aus: Ihr wählt selbst, aus welcher Richtung ihr angreift und jeder Schlag mit Schwert, Axt oder Speer hat Wucht dahinter. Hinzu kommen Spezialfähigkeiten, mit denen ihr etwa eure Waffe brennen lasst oder Feinden mit Pistolenschüssen zusetzt.

Ad Mortem will sowohl PvP- als auch PvE-Fans abholen:

Im PvP tretet ihr in kleineren Gefechten gegen andere Spieler an. Die Entwickler haben bisher einen kompetitiven 5v5-Modus und einen eher casual orientierten 10v10-Modus angekündigt.

Im PvE säubert ihr mit Freunden finstere Dungeons und entschlüsselt zugleich die Geschichte der Welt: Ein König hat die alten Götter um Stärke ersucht, wurde aber hintergangen. Nun ruft er euch, um ihn zu rächen.

Wann erscheint das Spiel? Ein Release dürfte noch in weiter Ferne liegen: Immerhin wollen die Entwickler von Head on Studios erst noch eine Kickstarter-Kampagne starten. Diese soll im September 2025 online gehen. Auf Steam gibt es zudem bereits eine Shop-Seite zu dem Spiel.

Wie ist euer erster Eindruck von Ad Mortem? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Während sich Doom: The Dark Ages nun ebenfalls ins Mittelalter traut, wagt sich ein anderes Spiel, das stark an die neuen Teile der Reihe erinnert, an Piraten heran. Mehr dazu lest ihr hier: Ein neuer Shooter auf Steam sieht aus wie Doom, aber mit einem kopflosen Piraten… im Weltraum?