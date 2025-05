Ein neuer Shooter auf Steam sieht aus wie Doom, aber mit einem kopflosen Piraten … im Weltraum?

Wenn ihr gedacht habt, dass Doom im Mittelalter schon unerwartet kam: Ein neues Spiel auf Steam, das stark an Doom erinnert, lässt euch einen Piraten spielen … ohne Kopf … und in einer Art Weltraum, aber eigentlich ist es die Unterwelt.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist das frisch angekündigte Action-FPS Davy x Jones. Entwickelt wird das Spiel von Parasight, den Machern von Blacktail.

Der erste Ankündigungstrailer zeigt bereits ganz gut, worauf ihr euch einstellen dürft:

Vom legendären Piraten zum Teufel in Person

Worum geht es in dem Spiel? Ihr seid Davy Jones: Ein legendärer Pirat, der im Jenseits für Piraten und Seemänner gelandet ist – allerdings nicht, bevor er verraten, beraubt und enthauptet wurde. Zu wütend, um einfach so zu sterben, begeben sich sein Körper Jones und sein abgetrennter Kopf Davy als Duo auf einen Rachefeldzug.

Übrigens: Wer sich mit Seemannsgarn auskennt, weiß, dass Davy Jones eigentlich kein Pirat war. Vielmehr war er eine Art Teufel des Meeres. „Davy Jones’ Locker“ – ein englischer Name für das Seemannsgrab – heißt im Spiel lediglich „The Locker“. Erwartet euch hier also vielleicht eine Art Origin-Story? Da ihr laut den Entwicklern „der Teufel selbst“ werden sollt, ist das gar nicht so abwegig.

Der Locker bietet auf jeden Fall eine recht einzigartige Weltraum-Ästhetik. So seht ihr am „Himmel“ etwa verschiedene Sternkonstellationen. Mit der Abby – eurem Schiff, das zur Hälfte aus Wal besteht – fliegt ihr zudem von einer schwebenden Insel zur anderen.

Auch wenn ihr euch nicht wirklich im Weltraum befindet, kommt es doch so rüber.

Euer Schiff der „Wal“ (verzeiht das schlechte Wortspiel) lässt euch von einer Insel zur nächsten fliegen.

Davy Jones trifft auf den „Doom Guy“

Woher kommt der Vergleich zu Doom? Dieser rührt vor allem vom Shooter-Gameplay her. So einige Spieler fühlen sich nach dem ersten Trailer sofort an Doom erinnert:

„Wir haben Pirat x Doom bekommen, ernsthaft? In dieser Wirtschaftslage??“, witzelt gas4speed1911 unter dem Trailer auf YouTube

„Doom-Davey-Jones war nicht auf der Bingo-Karte 2025 und es sieht gar nicht mal so schlecht aus“, schreibt YungYdoc unter demselben Video

Auf eurem Weg durch das Jenseits kämpft ihr euch wie jeder gute Pirat mit Schwert und Pistole durch die Reihen der verfluchten Seelen und Monster. Dabei könnt ihr sogar euren abgetrennten Kopf als Projektil für eure Pistole verwenden und damit auf Feinde schießen.

Ein Feature aus Doom Eternal schafft es sogar direkt ins Spiel: Es gibt einen Greifhaken, mit dem ihr euch an Gegner heranziehen könnt. Allerdings fällt der Gewaltgrad im Vergleich zur Doom-Reihe hier deutlich niedriger aus. Wollt ihr euch also möglichst blutüberströmt durch Horden von Feinden metzeln, seid ihr hier weniger bedient.

Wann erscheint das Spiel? Einen Release-Termin für Davy x Jones gibt es derzeit nicht. Auch, ob das Spiel noch 2025 erscheinen wird, ist unklar. Das Spiel soll sowohl für den PC auf Steam als auch für Konsolen verfügbar sein. Welche Konsolen das sind, haben die Entwickler aber noch nicht verraten.

Mit Doom: The Dark Ages besucht das Original selbst ein ungewöhnliches Setting. Darin gehts es nämlich im Mittelalter auf Dämonenjagd. Der Shooter lässt euch die Spielerfahrung stark anpassen – ein Fakt, den ein Streamer bis an die Grenzen ausgereizt hat: Twitch-Streamer macht das neue Doom viel schneller und schwieriger, endet in einem besonderen „Speedrun“