In einem neuen Action-RPG auf PS5 seid ihr ein grummeliger Schmied, der das Königreich vor einer bösen Königin retten soll

In einem neuen Action-Rollenspiel auf PC, PS5 und Xbox Series X|S verwandelt eine böse Königin Stahl zu Stein, auf dass sich ihr niemand widersetzen kann. Aufhalten sollen sie nun ausgerechnet ein grummeliger Schmied und ein junger Gelehrter.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das trägt den Namen Blades of Fire und erscheint am 22. Mai 2025 für den PC (Epic Games Store) sowie für PS5 und Xbox Series X|S.

Entwickelt wird das neue Action-Rollenspiel von MercurySteam – dem Studio, das auch an den beiden „Castlevania: Lords of Shadow“-Spielen gearbeitet hat und zuletzt auch an Metroid Dread für die Nintendo Switch.

Hier seht ihr einen Trailer zu Blades of Fire:

Worum geht es in dem Spiel? In Blades of Fire spielt ihr Aran de Lira: Einen etwas in die Jahre gekommenen, grummeligen Schmied, der alleine an der Grenze eines Königreichs lebt. Das wird von einer Königin namens Nerea beherrscht, die alles tut, um an der Macht zu bleiben.

Die Königin hat einen Zauber auf das Land gewirkt, der Stahl in Stein verwandelt. Jetzt ist niemand mehr in der Lage, Waffen zu schmieden. Ihre eigene Armee ist davon ausgenommen, da sie über „göttliches Metall“ verfügt, das jede Klinge zerbersten lässt.

Eines Tages bekommt Aran Besuch von einem alten Freund. Dieser bringt ihm einen ganz besonderen Hammer, mit dem sich der Zauber der Königin umgehen lässt: Frisch bewaffnet macht sich Aran auf den Weg, die Königin zu stürzen. Begleitet wird er dabei vom jungen Gelehrten Adso.

In den Kämpfen trifft God of War auf For Honor

Wie spielt sich das Action-RPG? Blades of Fire setzt wie das „God of War“-Reboot auf ein Action-Kampfsystem mit Schulterkamera: Schlagen, Blocken, Ausweichen – so weit, so bekannt. Ähnlich wie in For Honor entscheidet ihr aber selbst, aus welcher Richtung euer Schlag kommen soll.

Spielt ihr am Controller, sieht die Kampfsteuerung etwa so aus:

beim Drücken der X-Taste greift ihr von links an

mit Y führt ihr einen Überkopf-Schlag aus

drückt ihr B, schlagt ihr von rechts zu

Als Schmied seid ihr natürlich in der Lage, eure eigenen Waffen herzustellen. Ihr habt dabei eine Auswahl aus sieben Waffengattungen – darunter Schwerter, Streitäxte und Hellebarden. Mit der Zeit nutzen sich eure Waffen ab, ihr werdet sie also regelmäßig reparieren.

Eine weitere Parallele zu God of War ist der junge Adso. Er ist zwar anders als Atreus keine direkte Hilfe im Kampf, notiert während eurer Reise allerdings fleißig alles, worauf ihr stoßt. Das können einzelne Lore-Fetzen sein oder Notizen zu Gegnern, die euch wiederum verraten, wie ihr sie effektiv ausschaltet.

Falls euch das neugierig gemacht habt, könnt ihr euch eine kostenlose Demo des Spiels herunterladen. Die ist auf allen Plattformen erhältlich, auf denen ihr Blades of Fire spielen könnt.

Habt ihr die Demo bereits gespielt? Wenn ja, schreibt uns gerne euren Ersteindruck in den Kommentaren. Ein anderes Action-Rollenspiel führt euch indes in eine düstere Version des antiken Indiens. Mehr dazu lest ihr hier: In einem neuen Action-RPG auf Steam verteidigt ihr das antike Indien vor einer Dämoneninvasion – alleine oder im Koop