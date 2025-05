In einem neuen Action-RPG auf Steam verteidigt ihr das antike Indien vor einer Dämoneninvasion – alleine oder im Koop

Ein neues Action-RPG auf Steam und Epic Games führt euch ins antike Indien, wo ihr gegen eine Invasion mächtiger Dämonen kämpft – auf Wunsch auch mit Verstärkung.

Um welches Spiel geht’s? Es geht um The Age of Bhaarat, das erste Spiel des indischen Entwicklerstudios Tara Gaming. Das Ziel der Entwickler ist es, die Figuren und Monster aus indischen Epen in ein AAA-Spiel zu packen.

Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier:

„Black Myth: Wukong“ im antiken Indien

Was ist das für ein Spiel? The Age of Bhaarat ist ein Action-RPG, das in einer Dark-Fantasy-Version des antiken Indiens spielt.

Ihr spielt einen mächtigen „Forest Warden“, also ein „Wächter des Waldes“, der Zugriff auf mystische Waffen und arkane Mächte hat.

Als solcher ist es eure Aufgabe, eure Heimat vor einer Invasion von Dämonen – den sogenannten Rakshasas – zu verteidigen.

Die Story des Spiels stammt laut Steam von Amish Tripathi, einem Bestseller-Autor aus Indien, der vor allem für seine Shiva-Trilogie und die Ram-Chandra-Reihe bekannt sei. Die Entwickler versprechen daher eine „epische Geschichte über Pflicht, Verrat und antike Macht“, die ihr mit euren Entscheidungen verändern könnt.

Vom Gameplay her erinnert The Age of Bhaarat an Black Myth: Wukong. Das Action-RPG aus China erschien im Jahr 2024 und schlug auf Steam ein wie eine Bombe. Wukong befand sich sogar im Rennen um das Spiel des Jahres, wo es zur Enttäuschung vieler verloren hat.

Euer Wächter kämpft mit einer Stangenwaffe (hier ist es ein Speer) gegen bösartige Monster und Dämonen.

Der Grafikstil ist sehr realistisch gehalten und die Stimmung eher düster, auch wenn die Welt etwas bunter wirkt als in Black Myth: Wukong.

Zusätzlich steht euch ein Greifhaken zur Verfügung. Dieser soll euch nicht nur dabei helfen, Abgründe zu überqueren, sondern auch im Kampf seinen Nutzen haben.

Gibt es schon einen Release-Termin? Bisher nicht. Das gezeigte Gameplay stammt noch aus einer Pre-Alpha des Spiels, die Veröffentlichung dürfte also noch in weiter Ferne liegen. Angekündigt wurde The Age of Bhaarat bislang für den PC auf Steam und im Epic Games Store.

Für Konsolen soll das Spiel ebenfalls erscheinen, allerdings haben die Entwickler weder auf ihrer Website noch im Trailer gesagt, welche Plattformen genau damit gemeint sind.

