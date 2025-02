Ein Abenteuer auf Steam basiert auf dem genialen Buch eines berühmten Autors – Kostet weniger als 20 Euro

Für unter 20 € könnt ihr euch aktuell auf Steam ein Sci-Fi-Adventure holen, das auf dem genialen Buch eines berühmten Autors basiert.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist hier The Invincible. Das Adventure basiert auf dem gleichnamigen Buch des polnischen Hard-SF-Autors Stanisław Lem. Bei der Story hat man allerdings nicht die Buchvorlage kopiert, sondern erzählt eine eigene Geschichte.

The Invincible wurde vom polnischen Studio Starward Industries entwickelt und erschien am 6. November 2023. Bis zum 3. Februar bekommt ihr das SF-Adventure auf Steam für 17,99 € statt 29,99 € und damit so billig wie noch nie (via steamdb.info).

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Gestrandet auf einem unerforschten Planeten

Worum geht es in dem Spiel? In The Invincible schlüpft ihr in die Rolle der äußerst kompetenten und scharfsinnigen Astrobiologin Yasna. Die verschlägt es während eines Weltraumrennens mit ihrer Crew auf den noch unerforschten Planeten Regis III.

Nach der Landung auf Regis III. wird aus der wissenschaftlichen Reise eine Suchmission: Ihr folgt den Spuren eurer verlorenen Crew, doch der Planet ist alles andere als sicher. Im Verlauf eurer Reise werdet ihr Entscheidungen treffen, die zu einem von 11 verschiedenen Enden führen.

Seitens des Gameplays erwartet euch bei The Invincible das, was Spieler – manchmal neutral, manchmal abwertend – einen „Walking Simulator“ nennen. Ihr verbringt den Großteil des Spiels damit, den Planeten zu Fuß oder mit einem Fahrzeug zu durchstreifen. Der Fokus liegt auf Erkundung, nicht auf Action.

Was dem Spiel seine sehr positive Wertung auf Steam einbringt, sind Story und Atmosphäre. The Invincible beschäftigt sich wie die Buchvorlage mit einer ganz großen Frage: Warum zieht es die Menschheit immer an Orte, wo sie überhaupt nicht hingehört? Mit der Hauptstory seid ihr rund 6 Stunden beschäftigt, nach 10 Stunden habt ihr alles gesehen (via howlongtobeat.com).

Wenn ihr hiernach ein ähnlich philosophisches Spiel sucht, dann solltet ihr euch unbedingt auch das von 11 bit studios entwickelte The Alters anschauen. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: Wer sich schonmal in einer Existenzkrise befand, sollte sich dieses neue Spiel auf Steam ansehen