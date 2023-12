Ab wie vielen Jahren ist The Finals?

Der Shooter The Finals ist gerade sehr beliebt, viele tausende Spieler spielen den Hit. Nach einiger Wartezeit gibt es nun auch eine Altersfreigabe für Deutschland.

Was ist the Finals? The Finals ist ein Ego-Shooter vom Entwickler Embark, der aktuell sehr beliebt ist. Mit einer von 3 Klassen stürzen sich die Spieler ins Abenteuer mit bis zu zwei Mitspielern.

The Finals spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit mittels Virtual-Reality Charaktere durch die echte Welt steuern kann. Diese bekämpfen sich dann in verschiedenen Spiel-Modi, wo es immer darum geht, in einer bestimmten Zeit durch verschiedene Aufgaben das meiste Geld zu verdienen.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom „The Finals“-Gameplay machen:

The Finals: Beta-Gameplay – 2 komplette Matches

Altersempfehlung von The Finals für Deutschland ist da

Ab wie viel Jahren ist The Finals? Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist in Deutschland für die Altersbewertung von Spielen zuständig. Die USK sieht The Finals als angemessenes Spiel ab 16 Jahren an.

Während andere, internationale Institutionen das Spiel für Teenager freigegeben haben, bewertet die USK das Spiel strenger. Die Begründung für diese Bewertung ist noch nicht öffentlich, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt auf der Website der USK abgerufen werden.

Was kostet The Finals? The Finals ist kostenlos, bietet aber diverse Einkaufsmöglichkeiten im Ingame-Shop an. Der Ingame-Shop bietet vor allem kosmetische Gegenstände an. Dabei handelt es sich um Outfits, die den Spiel-Charakter anders aussehen lassen

Daneben gibt es kleine Haustiere oder Lackierungen für die Waffen, damit diese im Spiel besser aussehen. Auch Animationen und Sprays können käuflich erworben werden. Bei vielen Spielern ist auch der Battlepass beliebt, der sogar mehr Premium-Währung zurückgibt als er gekostet hat.

Was ist ein „Battlepass“? Ein Battlepass ist ein Paket an meist kosmetischen Gegenständen in einem Spiel, das für einen günstigeren Preis erworben werden kann, dafür aber erst durch Aufgaben im Spiel freigespielt werden muss.

Bei Spielern ist der Pass beliebt, weil man so günstiger an kosmetische Gegenstände kommt. Für die Entwickler der Spiele lohnt es sich allerdings auch, da die schönsten Belohnungen größtenteils am Ende des Passes warten und so Spieler dazu gebracht werden, mehr zu spielen, um den Pass zu vervollständigen.

Wo ist the Finals erhältlich? The Finals kann man auf am PC auf Steam, auf Playstation 5 und Xbox Series X|S spielen. Dabei kann man das Spiel einfach wie üblich herunterladen und loslegen. Für einen guten Start könnt ihr euch die 10 Tipps anschauen, die wir gerne vor unserer ersten Runde gewusst hätten.