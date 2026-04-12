91-jährige Gaming-Oma vergisst ihren Gesundheits-Check, zockt lieber Videospiele und knackt den Highscore

Es ist eine Situation, die wohl vielen Gamern bekannt vorkommen dürfte: Da zockt man sein Lieblingsspiel und vergisst neben der Zeit auch diverse Pflichten, denen man nachgehen sollte. Im Fall einer 91-jährigen Frau hat das kürzlich die Polizei zu ihrem Haus gerufen.

Was ist passiert? Im US-amerikanischen Ohio kam es zu einer kuriosen Situation, die so wohl auch einigen von euch passieren könnte.

Eine 91-jährige Dame sorgte für einen Polizeieinsatz, da sie vergessen hatte, sich bei einer Behörde zu melden. Konkret handelt es sich um ein städtisches Programm namens „Are You OK?“, bei dem sich ältere Personen anmelden und fortan einmal täglich einen Anruf erhalten.

Bei diesem sollen sie kurz Bescheid geben, ob alles in Ordnung ist. Besagte 91-Jährige hat sich beim täglichen Check nicht gemeldet. Sie war einfach nicht zu erreichen, was bei ihrer Familie große Sorge auslöste.

Prompt schickte man die Polizei an der Adresse vorbei, um zu überprüfen, ob es der Frau gut geht. Was die Beamten vorfanden, kennt jeder leidenschaftliche Gamer.

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Nur der Highscore zählt

Was fanden die Beamten? Am Haus der Frau angekommen, reagierte sie auch nicht auf die Türklingel. Also verschaffte man sich Zugang über das Garagentor, wie ein Video von News 5 Cleveland auf YouTube zeigt.

Zur Erleichterung aller handelte es sich nicht um einen medizinischen Notfall, oder noch Schlimmeres. Im Gegenteil: Die 91-Jährige war wohlauf und saß in ihrem Schlafzimmer. Dort war sie völlig in ein Videospiel vertieft und wollte ihren Highscore knacken.

Weil das Spiel sie alles andere ausblenden ließ, vergaß sie den täglichen Check. Bei der Polizei sorgte die Auflösung der Geschichte für Erleichterung. „Alle haben herzlich darüber gelacht“, heißt es von Seiten der Behörde.

Um welches Spiel es sich dabei gehandelt hat, ist leider nicht klar. Fest steht: Es muss sich um einen Titel gehandelt haben, der auf die betagte Gamerin sehr immersiv gewirkt hat.

In diesem Fall ist die Geschichte gut ausgegangen. Sie zeigt außerdem, dass auch ältere Semester großen Spaß an Spielen haben können. Damit ist die Dame aus Ohio aber nicht allein, ein anderer Senior wagt sich an ein Horrorspiel: Gaming-Opa zockt mit 91 Jahren Resident Evil 9 durch, verzichtet komplett auf Guides, teilt wichtige Lektion mit