Gerade verschwinden wieder Influencer für ein Survival-Projekt und die Fans von 7 vs. Wild rätseln, ob es Staffel 5 ist

Zur neuen Staffel 5 von 7 vs. Wild ist eigentlich noch nichts bekannt, doch jetzt verabschieden sich Influencer für 7 Tage für ein Survival-Projekt. Die Fans der Serie rätseln, ob das bereits der Dreh der neuen Staffel sein kann.

Wer ist verschwunden? Zuerst hat sich die YouTuberin Kim „Caramella“ (rechts im Titelbild) von ihren Fans abgemeldet. Die Livestyle-Influencerin erklärte ihren Fans in mehreren Stories auf Instagram, dass sie sich nun von ihnen und ihrem Partner verabschieden müsse, weil sie für ein Survival-Projekt 7 Tage auf einer einsamen Insel ausgesetzt wird (via Reddit).

Vor und nach der Aussetzung wird sie keine neuen Stories erstellen können und auch an welchem Projekt sie teilnimmt, durfte sie nicht verraten. Die Influencerin hat in der Vergangenheit bereits einige Videos mit Ex-Teilnehmerin Julia Beautyx gedreht. Auf YouTube folgen ihr mehr als 500.000 Menschen. Doch sie ist nicht die einzige, die sich abgemeldet hat.

Hier erfahrt ihr mehr über das Leben von Ex-Kandidat LetsHugo:

Zweiter Influencer meldet sich ab – Steckt 7 vs. Wild dahinter?

Wer hat sich noch abgemeldet? Auch der YouTuber Heiko „CastCrafter“ Husch (links im Titelbild) hat sich im Stream von seinen Zuschauern abgemeldet. Im Folgen auf YouTube über 450.000 Menschen, die er für seine Minecraft-Videos begeistern kann. Wie er in dem Clip erzählt (via Reddit), geht es für ihn ebenfalls eine für Woche in ein Survival-Projekt. Er erklärt dabei, dass er nicht erzählen darf, wohin es geht oder wie das Projekt heißt, laut ihm sei es aber nicht 7 vs. Wild.

Auch CastCrafter hat eine Verbindung zu 7 vs. Wild, er hat bereits mehrfach Videos mit Ex-Teilnehmer LetsHugo gedreht (via YouTube).

Steckt 7 vs. Wild dahinter? Dieser Frage gehen auch die Nutzer auf Reddit nach und versuchten anhand der letzten Instagram Stories der Influencer mögliche Abflüge ausfindig zu machen. Auf Reddit glaubt Nutzer Chemical-Ask-7491: „Alle USA / Kanada Flüge gehen vormittags. Wo immer es hingeht, eher Afrika, Asien, Südamerika oder Europa.“

Auch Nutzer Craftplorer hält das auf Reddit für möglich:

Dass Heiko/CastCrafter teilnimmt, macht das Projekt zumindest etwas interessanter. Ein Dschungelcamp kann man damit wohl ausschließen. Eine Woche auf einer einsamen Insel (wie von Caramella angedeutet) klingt schon fast ein bisschen nach Staffel 1 von 7 vs. Wild – nur eben mit Outdoor-Neulingen.

Einige Nutzer im Forum glauben jedoch nicht daran, dass die beiden Influencer Teilnehmer der neuen Staffel sein werden. Dass die Kandidaten nach den Verfolgungsjagden der letzten Jahre so viele Informationen herausgeben, wirkt für die Fans unglaubwürdig.

Sufficient_Speed_542 glaubt auf Reddit, dass jemand anderes dahinter steckt: „Könnte mir da irgendwie ein Otto Projekt vorstellen.“ Gemeint ist damit ein Video Projekt von Ex-7vs.Wild-Teilnehmer Ottogerd „Otto Bulletproof“ Karasch, der mit eigenen Produktionen wie „Arctic Warrior“ und „Desert Warrior“ selbst immer wieder Influencern den Kampf ums Überleben näher bringt (via YouTube).

Was macht Fritz Meinecke derweil? Während die Teilnehmer aktuell mitten im Survival auf ihrer Insel stecken müssten, widmet sich der Serien-Gründer munter seinem Hobby: dem Fahrradfahren.

In seinen aktuellen Stories auf Instagram spricht er über seine Ausrüstung und zeigt sein Rad. Bereits in der Vergangenheit gab es Vermutungen, der Kopf der Serie sei an der diesjährigen Staffel nicht mehr beteiligt und würde sich nur noch dem Radfahren widmen: Fans glauben, Fritz Meinecke schwänzt 7 vs. Wild und fährt lieber Fahrrad