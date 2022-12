7 vs. Wild: Twitch-Streamerin Nova denkt über vorzeitigen Abbruch nach – „Womit ich nicht leben kann, ist die Isolation“

Mit Twitch-Streamerin starletnova hat die erste Teilnehmerin bei 7 vs. Wild einen möglichen Abbruch am nächsten Tag angekündigt. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was sie zu der Aussage bewegte:

Um wen gehts?

starletnova, auch Nova genannt, ist eine 23-jährige Twitch-Streamerin.

Nova hat auf Twitch 205.000 Follower und streamt durchschnittlich vor 4.697 Zuschauern (via sullygnome).

Zudem ist sie Teilnehmerin der Survival-Serie 7 vs. Wild Staffel 2 in Panama

Spoilerwarnung: Wenn ihr die aktuelle Folge der zweiten Staffel von 7 vs. Wild noch nicht geschaut habt, könntet ihr die nachfolgend beschriebenen Szenen als Spoiler empfinden.

Wie ist die Situation der Streamerin bei 7 vs Wild? Nova kämpft bei 7 vs. Wild seit mehreren Folgen mit der Isolation, vermisst Freunde und Familie.

Bereits in vorangegangenen Folgen sagten verschiedene Kandidaten, dass sie bei einem bestimmten Szenario über einen Abbruch nachdenken würden. Bei Teilnehmer Joris wäre beispielsweise eine Lungenentzündung der entscheidende Faktor.

Doch in der achten Folge der YouTube-Serie wurde Nova konkreter und kündigte jetzt ein mögliches Ende am nächsten Tag an.

Streamerin kämpft mit der Isolation

Warum möchte Nova abbrechen? Die Streamerin leidet weiterhin stark unter der Isolation, also der Trennung von Familie, Freunde und das Fehlen sozialer Interaktion. Immer wieder erleben die Zuschauer Tränenausbrüche der 23-Jährigen.

Sie selbst sagt in eine der gezeigten Szenen von Folge 8:

„Wenn morgen meine mentale Gesundheit, meine mentale Kapazität immer noch so schlecht ist und ich wirklich am Verzweifeln bin, […], also dass ich Panikanfälle kriege und sowas, dann drück ich morgen den Knopf.“

Anschließend ergänzt Nova, dass sie hoffe, ihre Situation werde am nächsten Tag besser und dass der dritte Tag der Tiefpunkt sei.

Kurz darauf folgt ein Schnitt und die Zuschauer sehen eine weitere Szene der Streamerin, die von ihren Emotionen überwältigt wird. Unter Tränen sagt sie: „Ich glaub ich kann nicht mehr“ und erklärt:

Es ist nicht das draußen sein oder… klar, ich bin komplett nass die ganze Zeit und ich krieg irgendwie Ausschlag und sowas. Ey, das ist eine Sache. Es ist nicht schlimm, weil ich weiß, es geht vorbei. Aber womit ich nicht leben kann, ist die Isolation. Das bricht mich mental so krass. […] Ich weiß nicht, was ich machen soll. […] Ich werd jetzt diese Nacht noch überstehen und werd schauen wie es mir morgen geht. Ich weiß nicht, ob ich es packen kann. Twitch-Streamerin starlet Nova in 7 vs. Wild über die Isolation

Die komplette Szene von Nova bei 7 vs. Wild, in der sie über einen möglichen Abbruch am nächsten Tag spricht, binden wir euch hier mit einem Timestamp ein:

Wie geht es den anderen Kandidaten? Der tropische Starkregen, den Zuschauer schon in Folge 7 sehen konnten, machte einigen Teilnehmern zu schaffen. Twitch-Streamer Knossi hält jedoch mit starkem Willen dagegen und spricht zur Ablenkung mit einem grünen Ball.

Hunger und Durst hält sich bei den Teilnehmern noch in Grenzen und auch die Unterschlüpfe nahmen an Tag 3 langsam Gestalt an.

Ein Feuer ist jedoch bei den meisten Kandidaten noch Mangelware. Viele haben es noch gar nicht versucht oder verzweifeln an der Aufgabe, doch in Folge 6 zündet ausgerechnet Survival-Neuling Knossi eine Palme an.

