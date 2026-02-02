6 Spiele, in denen ich meinen Freund nicht brauche, um mir die Spinnen wegzumachen

Spielern mit Arachnophobie wird häufig ein entsprechender Modus zur Verfügung gestellt, sollten Spinnen in dem Spiel vorkommen. Die kreative Lösung der Entwickler für die Zensur der Spinnentiere stellt euch MeinMMO in dieser Liste vor.

Arachnophobie ist die Angst vor Spinnen. Laut der AOK leiden rund 5 % der Bevölkerung in Deutschland an dieser Angst. Mehr Menschen fühlen sich aber bei dem Anblick von den Spinnentieren unwohl.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich die Diagnose Arachnophobie habe, aber wenn ich nur an Spinnen denke, läuft es mir kalt den Rücken herunter. Zumindest fühle ich mich STARK unwohl, wenn ich an Spinnen denke oder sie sogar sehen muss. Vor den Krabbelviechern muss mich immer mein Freund retten, der sich schützend vor mich schmeißt und das kleine Tier nach draußen befördert.

Da Spinnen in einigen Spielen beliebte Gegner sind, die es zu besiegen gilt, bieten viele Spiele einen sogenannten Arachnophobie-Modus an. In diesem Modus müssen Spieler sich nicht länger dem Anblick von Spinnen aussetzen, sondern werden mit etwas anderem konfrontiert.

Diese Lösungen können ganz unterschiedlich aussehen und ich habe euch 6 Beispiele von Spielen rausgesucht, die sich einen spannenden Ersatz ausgedacht haben.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy hat einige Spinnen als Gegner zu bieten und setzt in Sachen Arachnophobie-Modus auf eine Art Verniedlichung. Spinnen behalten ihre ganz grobe Form noch bei, fangen aber an, als rote Kugel zu schweben.

Um keine Krabbelbewegung mehr zu machen, tragen sie in dem speziellen Modus Rollschuhe und fahren damit umher.

Die Spinnen bekommen schöne Rollschuhe verpasst (Quelle: YouTube).

Monster Hunter Wilds

Bei Monster Hunter Wilds kommt den Spielern der Arachnophobie-Modus schon fast gruseliger vor als mit den Spinnen. Monster Hunter Wilds verwandelt die Spinnen nämlich in riesige Blobs, die über den Boden kriechen.

Zurecht fragen sich einige Spieler somit auf Reddit, ob die Spinnen nicht doch eigentlich besser und leichter zu ertragen sind:

Satisfactory

Satisfactory setzt beim Arachnophobie-Modus auf Katzen. Statt der Spinnen sehen Spieler riesige 2D-Katzenköpfe. Das ist, finde ich, wesentlich besser zu ertragen als Spinnen!

Für einige Spieler auf Reddit scheint dieser Modus allerdings noch gruseliger zu sein:

Grounded

Grounded bietet wohl die schlimmste Erfahrung in Sachen Arachnophobie. Schließlich werden die Spieler in kleine Figuren verwandelt, während sie sich gegen die riesigen Insekten und eben auch Spinnen verteidigen müssen. Ein Grund für mich, das Spiel bis jetzt noch nie gespielt zu haben!

Im Gegensatz zu den anderen Einträgen auf dieser Liste, ersetzt das Spiel Grounded die Spinnen nicht direkt, sondern bietet den Spielern verschiedene Abstufungen der kleinen Krabbeltiere an:

1. Stufe: Statt acht Beine haben die Spinnen vier Beine.

Statt acht Beine haben die Spinnen vier Beine. 2. Stufe: Es werden alle Beine entfernt, sodass die Spinnen schweben.

Es werden alle Beine entfernt, sodass die Spinnen schweben. 3. Stufe: Lässt die Oberkiefer der Spinnen verschwinden, sodass sie weniger gruselig aussehen.

Lässt die Oberkiefer der Spinnen verschwinden, sodass sie weniger gruselig aussehen. 4. Stufe: Der Kopf wird zu einer großen Kugel, die nur zwei Augen hat.

Der Kopf wird zu einer großen Kugel, die nur zwei Augen hat. 5. Stufe: Die Spinne wird zu einem abstrakten Objekt aus zwei weißen Kugeln, das schwebt.

Lethal Company

Das Indie-Spiel Lethal Company hat eine der gleichzeitig unkreativsten, aber auch witzigsten Arten gefunden, um die Spieler vor Spinnen zu beschützen. Schaltet man hier nämlich den Arachnophobie-Modus an, so erscheinen statt der kleinen Tiere einfach nur große Buchstaben, die „SPIDER“ buchstabieren.

Übrigens: Wenn die Spinnen im Arachnophobie-Modus sterben, so drehen sich die Buchstaben um. Für mich eindeutig der Favorit der Liste!

World of Warcraft

World of Warcraft ersetzt, ähnlich wie Hytale, die Spinnen einfach mit Krabben. Die sind aber nicht unbedingt weniger gruselig, wenn man sich die entsprechenden Bilder anschaut. So geht auf jeden Fall nicht der Grusel-Faktor verloren.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat übrigens den Arachnophobie-Modus so intensiv gespielt, dass er nun Angst vor Krabben hat. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Ich habe einen Raid in WoW im Modus für Leute mit Angst vor Spinnen gespielt – Jetzt habe ich Angst vor Krabben