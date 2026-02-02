6 Spiele, in denen ich meinen Freund nicht brauche, um mir die Spinnen wegzumachen

Liste
3 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
6 Spiele, in denen ich meinen Freund nicht brauche, um mir die Spinnen wegzumachen

Spielern mit Arachnophobie wird häufig ein entsprechender Modus zur Verfügung gestellt, sollten Spinnen in dem Spiel vorkommen. Die kreative Lösung der Entwickler für die Zensur der Spinnentiere stellt euch MeinMMO in dieser Liste vor.

Arachnophobie ist die Angst vor Spinnen. Laut der AOK leiden rund 5 % der Bevölkerung in Deutschland an dieser Angst. Mehr Menschen fühlen sich aber bei dem Anblick von den Spinnentieren unwohl.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich die Diagnose Arachnophobie habe, aber wenn ich nur an Spinnen denke, läuft es mir kalt den Rücken herunter. Zumindest fühle ich mich STARK unwohl, wenn ich an Spinnen denke oder sie sogar sehen muss. Vor den Krabbelviechern muss mich immer mein Freund retten, der sich schützend vor mich schmeißt und das kleine Tier nach draußen befördert.

Da Spinnen in einigen Spielen beliebte Gegner sind, die es zu besiegen gilt, bieten viele Spiele einen sogenannten Arachnophobie-Modus an. In diesem Modus müssen Spieler sich nicht länger dem Anblick von Spinnen aussetzen, sondern werden mit etwas anderem konfrontiert.

Diese Lösungen können ganz unterschiedlich aussehen und ich habe euch 6 Beispiele von Spielen rausgesucht, die sich einen spannenden Ersatz ausgedacht haben.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy: Offizieller Launch-Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich Ich hab mir den Film von Markiplier im Kino angeschaut, jetzt kann ich nur noch im Stehen schlafen Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war WoW: Community findet Rätsel-Kammer, Veteranen bekommen einen tollen Titel Malcolm Mittendrin Reboot: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Comedy-Fortsetzung Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser Tausende sind sich sicher, dass ein Streamer in ARC Raiders cheatet, andere sagen: Wer das wirklich denkt, schaut nicht richtig hin „Werde sonst gefeuert“ – Mehr als die Hälfte aller Spiele-Entwickler nutzt bereits KI, dabei wollen sie oft gar nicht Anime-RPG lockt mit schönen Waifus, doch die Spieler ahnen Böses

Hogwarts Legacy hat einige Spinnen als Gegner zu bieten und setzt in Sachen Arachnophobie-Modus auf eine Art Verniedlichung. Spinnen behalten ihre ganz grobe Form noch bei, fangen aber an, als rote Kugel zu schweben.

Um keine Krabbelbewegung mehr zu machen, tragen sie in dem speziellen Modus Rollschuhe und fahren damit umher.

Spinnen in Hogwarts Legacy im Arachnophobie-Modus
Die Spinnen bekommen schöne Rollschuhe verpasst (Quelle: YouTube).

Monster Hunter Wilds

Bei Monster Hunter Wilds kommt den Spielern der Arachnophobie-Modus schon fast gruseliger vor als mit den Spinnen. Monster Hunter Wilds verwandelt die Spinnen nämlich in riesige Blobs, die über den Boden kriechen.

Zurecht fragen sich einige Spieler somit auf Reddit, ob die Spinnen nicht doch eigentlich besser und leichter zu ertragen sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Satisfactory

Satisfactory setzt beim Arachnophobie-Modus auf Katzen. Statt der Spinnen sehen Spieler riesige 2D-Katzenköpfe. Das ist, finde ich, wesentlich besser zu ertragen als Spinnen!

Für einige Spieler auf Reddit scheint dieser Modus allerdings noch gruseliger zu sein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Grounded

Grounded bietet wohl die schlimmste Erfahrung in Sachen Arachnophobie. Schließlich werden die Spieler in kleine Figuren verwandelt, während sie sich gegen die riesigen Insekten und eben auch Spinnen verteidigen müssen. Ein Grund für mich, das Spiel bis jetzt noch nie gespielt zu haben!

Im Gegensatz zu den anderen Einträgen auf dieser Liste, ersetzt das Spiel Grounded die Spinnen nicht direkt, sondern bietet den Spielern verschiedene Abstufungen der kleinen Krabbeltiere an:

  • 1. Stufe: Statt acht Beine haben die Spinnen vier Beine.
  • 2. Stufe: Es werden alle Beine entfernt, sodass die Spinnen schweben.
  • 3. Stufe: Lässt die Oberkiefer der Spinnen verschwinden, sodass sie weniger gruselig aussehen.
  • 4. Stufe: Der Kopf wird zu einer großen Kugel, die nur zwei Augen hat.
  • 5. Stufe: Die Spinne wird zu einem abstrakten Objekt aus zwei weißen Kugeln, das schwebt.

Lethal Company

Das Indie-Spiel Lethal Company hat eine der gleichzeitig unkreativsten, aber auch witzigsten Arten gefunden, um die Spieler vor Spinnen zu beschützen. Schaltet man hier nämlich den Arachnophobie-Modus an, so erscheinen statt der kleinen Tiere einfach nur große Buchstaben, die „SPIDER“ buchstabieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Twitter Inhalt

Übrigens: Wenn die Spinnen im Arachnophobie-Modus sterben, so drehen sich die Buchstaben um. Für mich eindeutig der Favorit der Liste!

Noch mehr Listen
Mehr zum Thema
6 Videospiele, von denen ihr überrascht sein werdet, dass sie auf Büchern basieren
von Johanna
Mehr zum Thema
10 mächtige Lichtschwert-Kämpfer aus Star Wars, die kaum ein Duell verlieren
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
Die 5 stärksten Frauen aus Dragon Ball im Power-Ranking [MeinMMO Classic]
von Jasmin Beverungen

World of Warcraft

World of Warcraft ersetzt, ähnlich wie Hytale, die Spinnen einfach mit Krabben. Die sind aber nicht unbedingt weniger gruselig, wenn man sich die entsprechenden Bilder anschaut. So geht auf jeden Fall nicht der Grusel-Faktor verloren.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat übrigens den Arachnophobie-Modus so intensiv gespielt, dass er nun Angst vor Krabben hat. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Ich habe einen Raid in WoW im Modus für Leute mit Angst vor Spinnen gespielt – Jetzt habe ich Angst vor Krabben

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
MHW-Titelbild-Beste-Builds

Monster Hunter Wilds: Liste mit den besten Builds

Monster-Hunter-Wilds-Waffen-Tier-List-Titelbild

Monster Hunter Wilds: Tier List zu den besten Waffen

Monster-Hunter-Wilds-Alle-Monster-Liste

Monster Hunter Wilds: Alle Monster mit Schwächen, Location und Beute in der Liste inklusive TU4

MHW-Alle-Trophaeen

Monster Hunter Wilds: Trophy Guide zu allen Achievements – Das braucht ihr für 100 %

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx